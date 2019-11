La puntata di Uomini e donne relativa al 18 novembre vedrà protagonisti ancora una volta Gemma, Ida, Riccardo e Armando Incarnato. Un grande spazio, come sempre, verrà dedicato proprio alla torinese che ritroverà in studio il 'suo' Juan Luis.

Le anticipazioni rivelano che la dama non riuscirà a nascondere la propria gelosia nei confronti del suo corteggiatore. Tina continuerà ad inveire contro la Galgani e a volersi avvicinare a Ciano tanto da chiedergli un altro ballo.

La cosa infastidirà molto la torinese che lascerà lo studio furiosa. Come se non bastasse, Gemma dovrà fare i conti anche con una possibile rivale, dopo che il cavaliere riceverà dei fiori da parte di una signora misteriosa.

Uomini e Donne, nuove dame per il cavaliere Juan Luis Ciano

Le anticipazioni di lunedì 18 novembre rivelano un grande colpo di scena. Per Ciano arriveranno nuove signore e deciderà di conoscerle.

La Galgani gli chiederà di non farle entrare ma senza darle ascolto deciderà di approfondire la conoscenza. Il cavaliere terrà solo una delle due donne, provocando una forte gelosia da parte di Gemma.

Juan Luis avrà un piccolo battibecco con la torinese a causa di un malinteso. Quest'ultimo penserà che ad interrompere il colloquio tra lui e la sua nuova dama sia stata la direttrice di teatro. Scambiandola per la Cipollari, finirà per rimproverare Gemma, che dopo essere rimasta delusa, lascerà lo studio tra le lacrime.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Capito subito l'errore, il venezuelano la raggiungerà dietro le quinte del programma e cercherà di consolarla, chiedendole scusa. Infine, Armando Incarnato porterà a Maria una segnalazione. Secondo alcune indiscrezioni, Ciano sarebbe fidanzato e di conseguenza non avrebbe alcun interesse per l'ex di Giorgio Manetti.

Trono Over: Ida e Riccardo discutono in studio

Dopo il siparietto tra Gemma, Tina e Juan Luis, l'attenzione si sposterà su Ida e Riccardo.

La coppia che fino ad ora sembrava avesse trovato il proprio equilibrio, non si presenterà in studio felice e sorridente. Come mostra il video di presentazione pubblicato dal portale Twitty Tv, Guarnieri accuserà la Platano di non avergli dato niente in queste settimane, fermandosi solo a lamentarsi. Dall'altra parte, invece, la dama continuerà a non fidarsi del suo uomo e si lascerà andare alle lacrime.

Il motivo del loro litigio verrà svelato solo nella puntata di oggi e a quanto pare sembra ci sia di mezzo di nuovo Armando Incarnato. Gianni Sperti, a tal proposito, avrà subito qualcosa da ridire e accuserà il napoletano: "È sempre colpa sua...". Sarà a questo punto che Maria si rivolgerà ai due per chiedergli cosa sia accaduto il precedente sabato sera.