Si rinnova anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con la serie televisiva con protagonista Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, il protagonista de "L'isola di Pietro 3". Oltre al noto cantante, la fiction vanta un cast di prim'ordine con la presenza di Francesco Arca nelle vesti del vicequestore Valerio, Chiara Baschetti in quelli di Elena, Alma Noce dà il volto a Caterina mentre Francesca Chillemi interpreta la vicepreside della scuola locale, Monica.

Venerdì 22 novembre andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del terzo ciclo di episodi della serie in cui verrà finalmente svelata l'identità dell'assassino di Chiara Spanu, mentre Caterina capirà di provare ancora qualcosa per Diego e Valerio deciderà di lasciare Carloforte.

Qualcuno si introduce nel magazzino dei reperti

Le anticipazioni della sesta ed ultima puntata ci segnalano che qualcuno si introdurrà di nascosto nel magazzino dei reperti della polizia alla ricerca di qualche prova legata alle indagini per l'omicidio di Chiara.

Venuti a sapere dell'incursione misteriosa, Elena e Diego ricontrolleranno tutte le prove del caso e si renderanno conto che una delle felpe presenti è stata chiaramente spostata dall'intruso. Grazie a questo nuovo indizio, la coppia deciderà di ripartire con le indagini per scoprire chi si sia mai potuto introdurre nel magazzino e per quale ragione era così attratto dalle felpe tenute in custodia. Nel frattempo, Valerio cercherà di depistare i suoi compagni di lavoro, mentre per l'assassino di Chiara le ore inizieranno ad essere contate.

Diego si trova molto bene con la sorella di Chiara, Margherita

Ad un certo punto, le indagini per l'omicidio di Chiara verranno sconvolte da un gesto improvviso di Monica. La donna, infatti, confesserà di essere l'autrice del delitto, anche se la sua confessione non convincerà del tutto gli inquirenti che rimarranno comunque dell'idea che lei stia coprendo la figlia Stella. Intanto, Caterina vorrebbe riavvicinarsi a Diego, anche se quest'ultimo sembrerà essere molto vicino a Margherita.

Il giovane, infatti, vivrà un momento di confusione dopo aver scoperto di essere il padre della piccola Anna e vedrà nella sorella di Chiara un punto di riferimento per imparare a gestire al meglio il suo nuovo ruolo di genitore. La vicinanza fra i due farà soffrire enormemente Caterina che, dopo aver deciso di non partire con Leonardo, capirà di provare ancora dei sentimenti per Diego. Dopo aver scoperto l'identità dell'assassino di Chiara ed aver finalmente chiuso il caso, Valerio pianificherà di lasciare Carloforte per affrontare i suoi timori e sconfiggerli una volta per tutte.