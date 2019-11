Giunge al termine la fiction Un passo dal cielo 5. Giovedì 14 novembre verrà trasmessa in prime time l'ultima attesissima puntata di questa fortunatissima stagione e tutti gli intrecci che si sono venuti a creare verranno finalmente risolti. Occhi puntati su Vincenzo, che verrà trasportato con urgenza in ospedale ma anche su Francesco Neri, la cui vita sembra essere in pericolo a causa del temutissimo Kroess, che potrebbe vendicarsi in maniera a dir poco spietata.

Gli spoiler dell'ultima puntata di Un passo dal cielo 5: Kroess potrebbe sparare a Francesco Neri

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni-video sull'ultima puntata di Un passo dal cielo 5 in onda il 14 novembre su Rai 1, rivelano che la vita di Francesco Neri verrà messa in bilico da Kroess il quale, ad un certo punto dell'episodio finale, prenderà in mano una pistola e la punterà proprio contro il suo rivale.

Una scena a dir poco al cardiopalma quella che è stata spoilerata dal promo che sta andando in onda in questi giorni in televisione. Come si risolverà lo scontro tra Francesco e Kroess? Quest'ultimo farà partire per davvero il colpo di pistola mettendo a serio rischio la vita di Neri?

Gli spoiler di questa ultima puntata di Un passo dal cielo 5, inoltre, rivelano che finalmente potrebbe venire a galla tutta la verità sull'omicidio di Adriana.

Un vero e proprio mistero che ha tenuto banco per tutte le settimane di programmazione della fiction e che potrebbe risolversi questo giovedì sera con la resa dei conti finale.

Occhi puntati anche su quella che sarà la decisione finale di Emma, la quale da un lato viene 'corteggiata' da Kroess che gli chiede di aspettarlo per iniziare una nuova vita assieme e poi dall'altro c'è Francesco, che ha fatto breccia nel cuore della ragazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

E poi ancora, come vi dicevamo, scopriremo quale sarà il destino di Vincenzo il quale, dopo essere stato ferito, verrà portato con estrema urgenza in ospedale, assistito proprio da Francesco che sarà al suo fianco e gli chiederà di non mollare.

I fan si chiedono se ci sarà la sesta stagione di Un passo dal cielo

Insomma, un'ultima puntata a dir poco ricca di colpi di scena quella di Un passo dal cielo 5 e proprio per questo motivo i fan stanno attendendo con trepidazione giovedì 14 novembre per vederla in onda in prima serata su Rai 1.

In tantissimi sui social si chiedono già se ci sarà la sesta stagione della fiction con Daniele Liotti.

Tenendo conto che gli ascolti di questa edizione sono stati molto positivi, con una media costantemente superiore ai quattro milioni di affezionati, non si esclude che la Rai possa prendere in seria considerazione l'ipotesi di mettere in piedi un sesto capitolo della fiction, anche se al momento mancano ancora le conferme ufficiali da parte dei vertici della Tv di Stato.