Tempi duri attenderanno Alberto Palladini nelle prossime puntate di Un posto al sole. L'avvocato è stato smascherato da Roberto, che lo ha accusato di avere gestito i Cantieri nel peggiore dei modi, compiendo mosse sciagurate a suo vantaggio. Dovrà quindi correre ai ripari per evitare di perdere la sua carica di Amministratore Delegato e la sua idea sarà di compiere, ancora una volta, degli intrighi ai danni della società.

E per farlo chiamerà ancora in causa Cipriani, il quale sarà disposto ad aiutarlo solo ad una condizione: diventare l'amante di Clara. Mentre la domestica si troverà a fare i conti con la proposta del suo datore di lavoro, le novità caratterizzeranno anche il rapporto di Marina e Fabrizio, ancora ai ferri corti a causa delle distanze che Rosato ha messo tra la sua fidanzata e la famiglia. Spazio anche alle novità riguardanti Diego, aiutato da Patrizio, oltre che a una sorpresa di Mariella per Guido.

Un posto al sole anticipazioni: Clara rifiuta la proposta di Alberto

Nella puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 21 novembre, Adriano Cipriani è stato chiaro con Alberto: lo aiuterà a vendere sottoprezzo le barche, solo se Clara accetterà di concedersi a lui. Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In esso, Palladini parlerà con la sua domestica, riportandole la richiesta di Cipriani.

Ma, questa volta, la donna non sembrerà disposta ad accettare, neppure in cambio di una importante cifra di denaro. Le cose per Alberto potrebbero dunque mettersi male! Fabrizio non avrà nessuna intenzione di perdere Marina senza lottare. La Giordano aveva deciso di prendere le distanze dal compagno, dopo che lui si era rifiutato di presentarle lo zio Sebastiano (a sua volta contrario a questa relazione). Rosato deciderà, quindi, di compiere una nuova mossa per tentare di recuperare la donna di cui si è innamorato.

Trame Un posto al sole 22 novembre: Patrizio aiuta Diego

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole dell'episodio di oggi 22 novembre, Patrizio continuerà ad essere al fianco di Diego, per aiutarlo a riprendersi dopo l'arresto e la conseguente uscita dal carcere grazie al patteggiamento. Il principale sospettato per l'omicidio Leone, però, continuerà ad apparire particolarmente scosso, soprattutto a causa delle pesanti accuse dei social network.

Sarà proprio il fratello a fargli una proposta che potrebbe permettergli di rimettersi in gioco. Essa riguarderà un nuovo lavoro? Nella puntata odierna ci sarà spazio anche per Guido, che riceverà una bella e inaspettata notizia da Mariella. Tale novità, però, potrebbe rattristare particolarmente Cerruti.