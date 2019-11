Si apre oggi 25 novembre una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le trame concederanno ampio spazio al tentativo di Vittorio di ottenere il perdono di Alex, dopo che lei ha ammesso le ragioni che l'avevano spinta a lasciarlo. Giocando finalmente a carte scoperte, la giovane Parisi ha spiegato di avere scoperto il tradimento con Anita ed ha confermato di non voler concedere una seconda possibilità al suo ex.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare nel corso delle prossime puntate che vedranno la partecipazione di una guest star molto amata, soprattutto nella regione Campania. Sarà il cantante neo-melodico Andrea Sannino ad essere chiamato in causa per una dedica speciale ad Alex che potrebbe convincerla a riaccogliere Del Bue nella sua vita.

Un posto al sole anticipazioni: Andrea Sannino ospite alla radio

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 25 al 29 novembre rendono noto che Vittorio tenterà di riguadagnare la fiducia di Alex, sollecitato anche dai consigli di Silvia.

Il suo tentativo, però, non andrà a buon fine dato che la giovane non sembrerà disposta a perdonarlo per il tradimento del passato. Ma sarà nella puntata in onda giovedì 28 novembre che il giovane Del Bue incontrerà una persona che potrebbe aiutarlo. Alla radio, infatti, verrà ospitato Andrea Sannino con il quale avrà un divertente incontro-scontro. Il cantante neo-melodico è una vera celebrità a Napoli e dintorni, grazie al suo stile tradizionale, ben lontano dalle mode del momento. Basti pensare che la sua canzone 'Abbracciame' ha superato l'ambita cifra di 12 milioni di visualizzazioni.

Trame Un posto al sole oggi: Sannino fa da Cupido ad Alex e Vittorio

Ma quale ruolo avrà Andrea Sannino nelle puntate settimanali di Un posto al sole? Dopo avere incontrato la guest star alla radio per un'intervista, Vittorio troverà lo spunto giusto per riconquistare il cuore di Alex, attraverso una serenata speciale. Il cantante neo-melodico, infatti, si renderà disponibile a fare da Cupido al suo nuovo amico, cantando il suo pezzo più celebre al Vulcano dove si troverà anche Alex.

La canzone in questione non potrà che essere 'Abbracciame', nota per essere stata la colonna sonora di una puntata di Emi-gratis e per essere stata cantata da Sannino e Gigi D'Alessio a Made in Sud nel 2017. Questo romantico momento basterà per convincere Alex a perdonare Vittorio? Negli ultimi tempi, la giovane Parisi sembra avere abbassato le difese nei confronti del suo ex fidanzato e il momento del ritorno di fiamma appare, a questo punto, quasi inevitabile.