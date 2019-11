Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la seguitissima soap opera Un posto al sole, di cui dal 2 al 6 dicembre prossimi verranno trasmesse delle nuove puntate che si preannunciano dense di novità. Le anticipazioni rivelano che Diego si troverà di fronte ad una situazione alquanto delicata, dato che dovrà prendere una decisione che riguarderà la sua vita e quella di Jacopo. E poi, ancora, Clara sarà decisamente affranta per la notizia della perdita del lavoro.

Clara perderà il lavoro

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino a venerdì 6 dicembre, rivelano che la piccola Bianca dovrà fare i conti ancora una volta con il difficile rapporto che la lega alla sua maestra.

Tuttavia un malanno di stagione la costringerà a stare a casa per un po' di tempo e la bambina verrà sopraffatta dall'ansia. Da questo accadimento, Angela e Franco si renderanno conto che la situazione a scuola è ancora più grave di quella che avevano immaginato.

Nel frattempo il rapporto tra Alberto e Marina migliorerà: tra i due, infatti, tornerà di nuovo il sereno e Palladini, spronato dall'astuta Marina, dovrà fronteggiare anche un'urgenza ai Cantieri.

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano inoltre che Carla, che non ha voluto concedersi dopo le avances piccanti di Cipriani, si ritroverà senza lavoro.

L'ex cameriera di Alberto sarà a dir poco disperata per quello che è successo e così deciderà di confidarsi con Angela e Giulia. Le due donne, senza pensarci su due volte, le consiglieranno di denunciare tutto alla polizia e quindi di mettere nei guai l'ex datore di lavoro che l'ha lasciata a casa. Quale sarà la decisione di Clara? Si farà coraggio e andrà a denunciare Cipriani?

Diego verrà messo alle strette da Leone

Occhi puntati anche su Diego, il quale finalmente riuscirà a capire chi è il vero responsabile dell'incidente ai danni di Aldo che lo ha messo nei guai. Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che il figlio di Raffaele sarà certo del fatto che il responsabile di quanto accaduto è Jacopo, il figlio dell'avvocato Leone.

Quest'ultimo avanzerà una proposta a dir poco invitante per Diego: il suo scopo, infatti, è quello di proteggere Jacopo e per questo metterà alle strette il figlio di Raffaele, dandogli pochissimo tempo per accettare tale proposta.

Renato, invece, da quando è stato lasciato da Nadia apparirà sempre più solo e demotivato. Proprio per questo motivo, nei prossimi episodi della soap in onda fino al 6 dicembre, Raffaele cercherà in tutti i modi di spronarlo e di tirarlo su.