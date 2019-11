Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Un posto al sole in onda fino a venerdì 29 novembre. Occhi puntati, ancora una volta, sulle vicende che hanno come protagonista il giovane Diego il quale, dopo essere uscito dal carcere, riuscirà a prendere in mano le redini della sua vita e per lui arriverà anche una nuova proposta di lavoro che, per certi versi, spaventerà un po' suo padre. Intanto il giovane Del Bue si impegnerà per riconquistare di nuovo Alex, ma quest'ultima rifiuterà il suo corteggiamento.

Un posto al sole, gli spoiler al 29 novembre: Diego tornerà a lavoro dopo la scarcerazione

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che per Diego arriverà il momento di tornare alla vita di tutti i giorni dopo che si è scrollato di dosso le pesanti accuse riguardanti l'incidente che ha visto coinvolto Aldo Leone. Diego, inoltre, sarà impegnato anche con nuovo lavoro ma soprattutto avrà dei nuovi flashback su quel giorno in cui è avvenuto il terribile incidente.

Uno strano incontro che avverrà al Caffè Vulcano riporterà alla mente di Diego alcuni nuovi frammenti di memoria che potrebbero essere a dir poco indispensabili per ricostruire la verità sul caso di Aldo. Occhi puntati anche sul percorso scolastico di Bianca che sarà sempre più complicato. Nonostante l'incontro con i genitori, la situazione non migliorerà per niente e così Angela e Franco torneranno di nuovo all'istituto per cercare una soluzione a questa difficile situazione che si è venuta a creare.

E poi ancora le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in onda a partire dal prossimo lunedì 25 novembre rivelano che Vittorio deciderà di prendere sul serio i consigli che gli verranno dati da Mariella per cercare di riconquistare nuovamente Alex. Riuscirà a portare a termine la sua missione e a far breccia nel cuore della ragazza?

Vittorio proverà ancora a riconquistare Alex

Intanto Raffaele e Niko saranno molto preoccupati per Diego e non sapranno se prendere davvero sul serio i nuovi ricordi del ragazzo.

Le idee differenti circa la decisione da prendere per la piccola Bianca, finiranno per creare dei momenti di tensione anche tra Giulia e sua figlia Angela. Vittorio, invece, proverà davvero a fare il possibile per riconquistare la bella Alex, ma i suoi tentativi si riveleranno a dir poco inutili.

Successivamente, Vittorio avrà un confronto-scontro in radio con un famoso cantante proprio sul tema della riconquista in amore.

Eppure gli spoiler di Un posto al sole rivelano che sarà proprio questo episodio ad accendere la lampadina in Vittorio: metterà a punto un nuovo progetto per riconquistare la ragazza, sperando che questa volta sia quella buona.