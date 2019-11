Un posto al sole ha concluso ieri, 15 novembre, la sua programmazione settimanale, aprendo la strada ad un nuovo filone narrativo. Carla Parisi, assente dalle scene nelle ultime settimane, è tornata ad essere protagonista a causa di un agguato che ha dovuto affrontare improvvisamente. Ma proprio mentre un gruppo di loschi individui ha cercato di aggredirla, è arrivato Vittorio che ha preso le sue difese.

Sarà proprio questo il punto di partenza della puntata in onda lunedì 18 novembre, a partire dalle ore 20:45. In essa, il figlio di Guido prenderà particolarmente a cuore le sorti del padre di Alex, tentando di coinvolgere nella questione proprio quest'ultima. Si parlerà, inoltre, della preoccupazione di Angela e Franco in merito al difficile rapporto tra Bianca e la sua nuova maestra.

Spoiler Upas: Mia scopre che Carla è stata aggredita

Per giorni le trame di Un posto al sole sono state ampiamente dedicate alle sorti di Diego Giordano, in carcere con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Aldo Leone.

Grazie al patteggiamento, il giovane ha potuto fare ritorno a casa anche se ha dovuto affrontare le dure accuse dei social network, trovando però il pieno sostegno dei suoi cari. La vicenda del momento andrà momentaneamente in pausa nella puntata della soap partenopea di lunedì 18 novembre. Ma un nuovo tema scottante tornerà alla ribalta in seguito all'aggressione di Carla Parisi. L'omofobia evidenziata dai malviventi che si sono scontrati con la donna non potrà essere accettata da Vittorio, che deciderà di chiamare in causa subito Alex.

Nonostante i rapporti non certo facili con lei, infatti, il figlio di Guido non potrà fare a meno di informare la sua ex per quanto accaduto al padre. E poco dopo, la notizia perverrà anche a Mia, che in passato non è mai riuscita ad accettare l'operazione al quale l'uomo si era sottoposto. Potrebbe essere questa, però, l'occasione di fare un passo indietro per la piccola di casa Parisi.

Trame Un posto al sole del 18 novembre: Franco e Angela preoccupati per Bianca

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di lunedì prossimo si tornerà a parlare dei problemi scolastici di Bianca.

Angela e Franco capiranno che l'impatto della figlia con la nuova maestra Gagliardi non è stato affatto positivo. Cercheranno, quindi, di correre ai ripari provando a capire cos'è andato storto in questo rapporto tra maestra e alunna. Ma le risposte della bambina continueranno ad essere evasive, dimostrando che la piccola sarà più confusa di quanto immaginavano. Per i coniugi Boschi, potrebbe quindi arrivare il momento di un confronto diretto che l'insegnante stessa.