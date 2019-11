Nelle puntate di Una vita in onda dal 9 al 15 dicembre Samuel cercherà di affrettare i tempi per sposare Lucia e ottenere così la sua cospicua eredità. Per raggiungere il suo scopo, il terribile individuo chiederà alla Alvarado di accompagnarlo durante un viaggio a Toledo, necessario per un affare legato ad una importante opera d'arte. Un imprevisto, durante il ritorno ad Acacias 38 obbligherà la coppia a trascorrere una notte lontano da casa e ad avvicinarsi ulteriormente, tanto da arrivare molto vicini al bacio.

Sebbene tra loro non accada nulla di fisico, Samuel si sentirà nella condizioni di chiedere a Lucia di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio, però, verrà interrotta da una terribile notizia riguardante Celia. La moglie di Felipe perderà i sensi davanti alla cugina che non avrà modo di rispondere al suo spasimante. E le condizioni di salute della signora Alvarez-Hermoso desteranno grande preoccupazione tra i suoi cari.

Una Vita anticipazioni: Lucia sempre più vicina a Samuel

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda fino al 15 dicembre, la notte che Samuel e Lucia trascorreranno lontano da Acacias 38 darà alla coppia l'occasione di parlare a cuore aperto tanto che la Alvarado arriverà sul punto di baciare l'Alday.

Quest'ultimo, deciso a non compromettere la sua immagine, si tirerà indietro e si ritirerà nella sua stanza senza dare motivo di discussione. Il mattino successivo, i due rientreranno a casa e appariranno più vicini che mai. Telmo, dal canto suo, sarà molto preoccupato per le ultime novità e riuscirà a trovare confronto in Ursula, decisa a sostenere la sua causa contro l'ex genero. Non appena rientrato, Samuel cercherà di approfittare delle emozioni di Lucia alla quale chiederà di sposarlo. La giovane, però, non avrà modo di rispondere alla sua richiesta perché proprio in quel momento Celia perderà i sensi e cadrà a terra.

Trame Una Vita: Celia potrebbe avere contratto l'ebola

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita di metà dicembre, lo svenimento di Celia causerà grande apprensione tra i suoi familiari, soprattutto quando il dottor Quiles farà un'ipotesi sulle cause delle sue condizioni: la moglie di Felipe potrebbe essere stata infettata da una grave influenza, la stessa che avevano contratto gli abitanti del quartiere dell'Hoyo. La notizia potrà essere usata a vantaggio di Samuel che consiglierà ai coniugi Alvarez Hermoso di tenere a distanza Lucia, che così non correrà il rischio di ammalarsi come la parente.

Anche Lolita sarà in pena per la sua padrona, arrivando persino a valutare la possibilità di posticipare la data delle sue nozze.