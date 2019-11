Le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate in onda dal 17 al 22 novembre, continuano a concedere ampio spazio al tentativo di Padre Telmo di aprire gli occhi a Lucia. Quest'ultima, infatti, si sentirà ancora molto vicini all'Alday e non crederà che l'uomo sia interessato soltanto alla sua eredità. La situazione non sembrerà destinata a migliorare quando Gutierrez, l'autista che aveva accompagnato il sacerdote e la Alvarado all'eremo, verrà trovato morto senza avere la possibilità di confessare gli intrighi di Samuel.

Nelle trame di Una Vita si tornerà a parlare anche della decisione di Peña di partire per l'Africa: Flora non sarà affatto d'accordo con questo nuovo progetto scientifico, motivo per cui il fidanzato finirà per andarsene senza neppure darle un ultimo saluto. Spazio, inoltre, al figlio di Carmen che continuerà a commettere dei guai, allontanandosi inaspettatamente da Acacias 38.

Una Vita anticipazioni 22 novembre: Peña parte per l'Africa

La notizia della decisione di Peña sarà un duro colpo per Flora nelle trame di Una Vita dal 17 al 22 novembre.

La giovane, infatti, non potrà accettare che lui si allontani per circa un anno al fine di concludere il progetto scientifico lasciato in sospeso dal padre. Nulla potrà fare davanti alla scelta presa dal fidanzato, che se ne andrà senza darle un ultimo saluto. Le lascerà soltanto una commovente lettera. Le anticipazioni della prossima settimana si concentrano anche su Raul, il figlio di Carmen appena arrivato nel quartiere.

Il ragazzo ruberà una statuetta di Samuel con lo scopo di rivenderla, ma la madre lo convincerla a restituirla, invitandolo a non seguire le orme del padre Javier. Servante, su richiesta di Carmen, offrirà al giovane un lavoro da portinaio, ma Raul rifiuterà, ritenendo tale proposta troppo umile. I problemi non finiranno qui: improvvisamente, il ragazzo sparirà e l'assenza di notizie sul suo conto causeranno la preoccupazione della madre.

Trame Una Vita: Alicia ammette di essere stata pagata da Samuel

Per quanto riguarda le sorti di Padre Telmo, le anticipazioni di Una Vita fino al 22 novembre rivelano che il sacerdote chiederà a Ursula di convocare Lucia per un chiarimento con Alicia. Quest'ultima continuerà a confermare la sua versione dei fatti in presenza della Alvarado mentre, trovandosi sola con Telmo, confesserà di essere stata pagata da Samuel.

Il terribile individuo sarà pronto a portare a termine il suo piano per impossessarsi dell'eredità dei Marchesi di Valmez e si confronterà con il priore Espineira, il quale gli proporrà di allearsi per raggiungere il medesimo obiettivo. Padre Telmo, nel frattempo, compirà delle indagini parallele e troverà Gutierrez, l'autista che aveva accompagnato lui e Lucia nell'eremo abbandonato. I due si daranno appuntamento per parlare dell'accaduto ma Gutierrez non si presenterà all'appuntamento.

Poco dopo arriverà la sua carrozza con il corpo senza vita dell'uomo, che in questo modo non potrà più testimoniare.