Le prossime puntate di Una vita sanciranno l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a restare per diverso tempo nel quartiere di Acacias 38. Si tratterà di Raul, il figlio di Carmen, che fin da subito dimostrerà di non avere un rapporto facile con la madre, criticandola per il suo lavoro di domestica. Non pensando alle conseguenze delle sue azioni, Raul scriverà una lettera al padre Javier, informandolo del nuovo domicilio della madre.

Sarà questo l'inizio di guai peggiori che porteranno l'uomo in città per ricattare Carmen, obbligandola a trovare una cifra di denaro molto alta. Ne conseguiranno una serie di problemi che provocheranno la morte del malvivente, lasciando la domestica libera di ritrovare la felicità al fianco di un altro abitante del prestigioso quartiere. Lui sarà niente meno che Ramon, rimasto a sua volta vedovo dopo la prematura morte di Trini.

Una Vita anticipazioni: Javier tormenta Carmen ma viene ucciso

Le anticipazioni di Una Vita relative alle prossime puntate concedono ampio spazio alle sorti di Carmen, la coraggiosa domestica che in passato ha avuto un ruolo determinante nella scoperta delle malefatte di Ursula. La Sanjurjo ritroverà il figlio Raul, che si presenterà ad Acacias 38 con un atteggiamento particolarmente duro con lei. Sarà proprio il ragazzo ad informare Javier, il marito di Carmen, del loro nuovo indirizzo e l'uomo approfitterà subito della scoperta.

Riuscirà ad evadere dal carcere di Huelva e si presenterà al cospetto della moglie con intenzioni a dir poco crudeli: ricattarla per ottenere da lei una cifra di denaro molto alta. Il piano rischierà di compromettere la vita di Raul che, per salvare Carmen da una pallottola a lei indirizzata, ne resterà gravemente ferito. Alla fine, Javier verrà di nuovo arrestato ma non sarà la fine dell'incubo della domestica.

Ancora una volta, infatti, l'uomo riuscirà ad evadere di prigione ma verrà fermato dalla Polizia che lo ucciderà. Raul, invece, deciderà di lasciare il quartiere per dedicarsi ad un nuovo lavoro a Parigi.

Spoiler Una Vita: Carmen ritroverà l'amore con Ramon

La morte di Javier lascerà Carmen libera di innamorarsi ancora come confermato dalle anticipazioni di Una Vita relative alle puntate successive al salto temporale di dieci anni.

Sarà allora che Ramon uscirà di prigione, rinchiuso per un crimine non commesso. In passato, infatti, era stato accusato di avere ucciso Celia, spingendola da una finestra. Al suo ritorno a casa, Palacios riuscirà a chiarirsi con Felipe e ritroverà anche l'amore. La morte di Trini aveva lasciato un gran vuoto in lui, che in parte verrà coperto dal nuovo amore per Carmen. La coppia, dopo avere affrontato una serie di ostacoli legati soprattutto alla diversa estrazione sociale, convolerà a nozze e festeggerà il lieto evento nell'ostello di Servante e Fabiana.