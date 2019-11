Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica, "Una vita", scritta da Aurora Guerra, la stessa autrice de "Il segreto". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 novembre, tutti i giorni, esclusa la domenica, a partire dalle ore 14.10. Le trame di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo del figlio di Carmen, Raul, a calle Acacias, sulle macchinazioni di Samuel per manipolare Lucia attraverso Alicia e sulla fine del processo contro padre Telmo e il suo conseguente ritorno nel quartiere.

Telmo è condannato ad allontanarsi da calle Acacias

Le anticipazioni settimanali di "Una vita" ci segnalano che, dopo essere stata plagiata da Samuel e Alicia Villanueva, Lucia testimonierà contro Telmo, facendolo condannare. Nel frattempo, Carmen impedirà a Cesareo di arrestare suo figlio Raul, giunto inaspettatamente a calle Acacias poche ore prima. Pena inizierà a comportarsi in maniera scostante nei confronti di Flora, che, nel frattempo, sogna di diventare una grande attrice.

Alla fine del processo ecclesiastico indetto contro di lui, Telmo sarà condannato ad allontanarsi dalla Spagna e a partire alla volta di Karthum, in Sud Africa. Carmen ospiterà Raul nella sua abitazione in soffitta, tentando invano di recuperare il suo rapporto col figlio. Samuel si recherà da Cesareo e lo ringrazierà per essere riuscito ad isolare Ursula nel quartiere. Flora troverà per caso un anello nella tasca della giacca di Pena e si convincerà che il fidanzato stia per farle una proposta di matrimonio.

Per non essere esiliato in Sud Africa, padre Telmo si recherà dal priore Espineira e suggellerà un misterioso accordo con lui. Più tardi, Raul fuggirà dalla soffitta e incontrerà per caso Ursula, che deciderà di accudirlo.

La decisione di Pena

Carmen si recherà in canonica e convincerà suo figlio a ritornare con lei in soffitta, senza sapere che Raul ha comunicato a suo padre in carcere che lei vive a calle Acacias.

Telmo ritornerà nel quartiere per la gioia dei suoi abitanti e per il palese disappunto di Samuel, che continuerà ad usare l'influenza di Alicia su Lucia per allontanare la giovane dal religioso. Carmen si arrabbierà moltissimo quando si renderà conto che Ursula si interessa un po' troppo a suo figlio. Mentre Flora rivelerà a Lolita che Pena potrebbe farle una proposta di matrimonio, quest'ultimo accetterà di partire con suo padre per una spedizione che potrebbe tenerlo lontano da calle Acacias per più di un anno.

Non riuscendo a gestire al meglio il ritorno di Telmo a calle Acacias, Lucia comunicherà a Celia di voler trascorrere alcuni giorni di vacanza a Salamanca.