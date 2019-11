Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 24 al 29 novembre si concentrano ancora sugli intrighi di Samuel ai danni di Lucia.

Dopo avere ottenuto un ulteriore prestito da Jimeno Batan, infatti, l'Alday avrà sempre più la necessità di contrarre matrimonio con la Alvarado per entrare in possesso della sua eredità. E ciò lo porterà ad un nuovo, inevitabile, scontro con Padre Telmo durante il quale i due rivali verranno alle mani.

Non solo: Samuel arriverà a pronunciare una vera minaccia di morte contro il rivale. Nelle trame settimanali, si assisterà anche all'arrivo di Javier nel quartiere. Si tratterà del marito di Carmen che, fin dall'inizio, tormenterà la donna, chiedendole del denaro. Spazio anche ad una disavventura che riguarderà Rosina e Susana: le due donne saranno presenti quando Alexis morirà per una crisi di asma e decideranno di non confessare l'accaduto.

Una Vita anticipazioni: Samuel minaccia Telmo

Le trame di Una Vita della prossima settimana si apriranno con la richiesta di un nuovo prestito di Samuel e Jimeno Batan. L'usuraio glielo concederà ma rammenterà che dovrà entrare il prima possibile in possesso dell'eredità di Lucia. Nel frattempo, Cesareo noterà le mosse criminali dell'Alday e prometterà a Padre Telmo di andare a denunciarlo quanto prima alla polizia.

Ma il crudele individuo noterà subito la stranezza del guardiano, mettendo subito le cose in chiaro con lui: se necessario, lo ucciderà per fare in modo che tenga la bocca chiusa! Lucia e Alicia stringeranno una pericolosa amicizia, tanto che la Alvarado chiederà a Celia di ospitare per qualche giorno la sua nuova conoscente.

Samuel porterà avanti il suo piano di avvicinamento, prestando il proprio ufficio a Lucia dove lei potrà portare a termine le sue opere di restauro.

La tensione tra il villain e Telmo crescerà sempre più e culminerà in una rissa: Samuel sferrerà un pugno contro il sacerdote che però non reagirà alla violenza. Poco dopo, tra loro ci sarà un nuovo confronto: oltre a rivelare al prete di essersi accorto del suo interesse per Lucia, Samuel gli dirà di non interferire nei suoi progetti se vorrà vivere ancora a lungo.

Trame Una Vita 24-29 novembre: Javier arriva ad Acacias 38

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dal 24 al 29 novembre, Javier si presenterà inaspettatamente ad Acacias 38 e comincerà subito a tormentare la moglie Carmen.

L'uomo ricatterà la domestica chiedendole del denaro, tanto da obbligarla a chiedere un prestito a Samuel. Ma, considerando la sua situazione economica, quest'ultimo potrà darle solo poche pesetas.

Rosina e Susana proseguiranno le lezioni di disegno ma si troveranno loro malgrado coinvolte in un tragico evento: infatti Alexis, il modello che posa senza veli, morirà durante una crisi di asma e loro decideranno di tenere il segreto, non denunciando il fatto.