Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera iberica Una vita, ambientata nella Spagna cittadina dei primi del 900 e giunta ormai al suo quarto anno di trasmissione in Italia. Le vicende delle puntate che andranno in onda la prossima settimana, dal 1° al 6 dicembre (alle 14:10 su Canale 5), saranno incentrate soprattutto sulla proposta indecente che Alicia farà a Telmo, sugli intrighi orditi da Samuel per avvicinarsi a Lucia e sul furto che Javier organizzerà ai danni dell'Alday.

Celia e Felipe scopriranno le bugie di Alicia

Le anticipazioni di Una vita raccontano che Telmo si presenterà senza preavviso alla festa organizzata da Samuel in onore delle opere restaurate da Lucia.

La sua presenza, però, non sarà molto gradita e l'Alday lo inviterà ad andarsene subito. Felipe e Celia dubiteranno della buona fede di Alicia Villanueva e la tempesteranno di domande, riuscendo a scoprire che la donna in realtà è una bugiarda e non è assolutamente un'esperta d'arte come afferma. Carmen chiederà a Servante d'indicargli qualcuno che possa darle in prestito una somma di denaro, mentre Samuel chiederà ad Alicia di lasciare Acacias, dato che in molti hanno scoperto la verità su di lei.

Venancio informerà Susana e Rosina che i genitori di Alexis hanno intenzione di trovare i responsabili della morte del figlio per di vendicarsi di loro. Samuel deciderà di partire alla ricerca di nuove opere d'arte, lasciando in custodia le chiavi della sua casa a Lucia.

Javier organizza una rapina

Dopo aver lasciato la casa di Celia e Felipe, Alicia proporrà un accordo a Telmo: lei racconterà la verità a Lucia soltanto se lui trascorrerà una notte d'amore con lei. Confuso dalla proposta della donna, il religioso deciderà di approfittare della partenza di Samuel per recarsi da Lucia e parlare da solo con lei.

Non essendo riuscito a estorcere del denaro a Carmen, Javier pretenderà che la moglie lo aiuti a svaligiare la casa di Samuel. Nel frattempo quest'ultimo ritornerà dal suo viaggio e mostrerà a Lucia le presunte opere d'arte che ha acquistato.

Un caro amico di Tano morirà nel corso di un'inondazione che distruggerà tutte le abitazioni dell'Hoyo, spingendo Celia a offrire ospitalità agli sfollati. Carmen accetterà di aiutare Javier a svaligiare la casa dell'Alday, a patto che l'uomo non coinvolga Raul nel furto.

Il delinquente però non rispetterà l'accordo con Carmen e chiederà al figlio di aiutarlo nella rapina. Lucia analizzerà le opere d'arte portate da Samuel, rendendosi conto che i quadri sono troppo recenti per essere stati dipinti dall'artista Sanchez Mendrano (visto che quest'ultimo è morto da molti anni). A quel punto Telmo, incuriosito dalla situazione, deciderà d'indagare in merito, scoprendo che in realtà i quadri non sono originali, ma soltanto dei falsi.