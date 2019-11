Le anticipazioni di Una vita in arrivo dalle puntate spagnole segnalano importanti novità per uno dei personaggi storici della soap, ben noto anche ai telespettatori italiani. Lei è Ursula Dicenta, la dark lady per eccellenza, che nelle trame iberiche si troverà di nuovo a fare i conti con dei gravi problemi psicologici. Sola come non mai, dopo avere perso anche il sostegno della sua alleata Genoveva, Ursula comincerà a rendersi protagonista di strani avvistamenti, che la porteranno a credere di avere incontrato Cayetana.

Ma sarà davvero lei? La vedova di German è davvero sopravvissuta all'incendio? I dubbi della sua ex governante saranno più che evidenti, al punto da spingerla a rivolgersi a Fabiana per delle conferme. Non solo: sarà proprio il 'fantasma' della Sotelo Ruz a spingere Ursula a compiere una mossa pericolosa contro l'ignara Genoveva.

Una Vita anticipazioni: Ursula in preda alla follia

Lo strano comportamento di Ursula non passerà inosservato tra gli abitanti di Acacias 38.

Nelle prossime puntate di Una Vita, infatti, la dark lady apparirà confusa e nervosa dopo avere visto una figura femminile molto simile a Cayetana. Pensando che la ex padrona sia ancora viva, la Dicenta si rivolgerà a Fabiana che le confermerà tale epilogo: il decesso è sicuramente avvenuto durante l'incendio! Ciò, comunque, non basterà per tranquillizzare la donna che apparirà sempre più insofferente nei confronti di Genoveva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La vedova di Samuel, infatti, eviterà di farsi coinvolgere in ulteriori intrighi, dato che sarà decisa a ricostruire il suo rapporto con Felipe, con il quale vivrà anche dei momenti di passione. Ma un sogno dimostrerà che Genoveva potrebbe essere in pericolo: Ursula, infatti, immaginerà di uccidere la sua ex alleata, soffocandola con un cuscino. Poco dopo, sarà proprio l'amante di Felipe a svegliarla dal suo incubo.

Trame spagnole Una Vita: Ursula delirante contro Genoveva

Non è la prima volta che la crudeltà di Ursula si trasforma in pazzia. I telespettatori di Una Vita, infatti, hanno ben chiaro quanto accaduto in Italia qualche settimana fa quando la Dicenta ha persino cominciato a credere di essere la madre di Moises ed è poi stata trasferita in manicomio. Nelle trame iberiche sarà Genoveva l'oggetto delle sue attenzioni, tanto che la donna si troverà presto a correre un grave pericolo.

Proprio quando Felipe si appresterà a rendere ufficiale la loro relazione sentimentale, Ursula seguirà le indicazioni del 'fantasma' di Cayetana e darà sfogo a tutta la sua follia contro Genoveva che deciderà di licenziarla. Ma la situazione per quest'ultima potrebbe farsi molto pericolosa, quando verrà estratta una pistola.