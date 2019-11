È un periodo d'oro quello che sta attraversando il Trono Over, come ammesso dalla stessa Maria De Filippi in una recente intervista a Il Fatto quotidiano. Gli ascolti della parte dedicata a dame e cavalieri sono sempre superiori rispetto al Trono Classico, riuscendo ad attestarsi su una media del 25% di share. E proprio sulla scia di questa fase particolarmente seguita e della conseguente crisi dei giovani, la padrona di casa hanno deciso di compiere una mossa che raramente è stata fatta in passato: dedicare quattro puntate settimanali proprio agli Over.

La notizia è già stata confermata dai profili ufficiali del dating show e da Witty Tv che riportano le anticipazioni dell'appuntamento odierno: esso darà spazio alla sfilata dei protagonisti più maturi oltre che alla decisione di Juan Luis sulle sei dame arrivate per corteggiarlo.

Uomini e donne anticipazioni: Juan Luis fa la conoscenza delle ultime dame

Il portale Witty Tv ha pubblicato il video di Uomini e donne relativo alla puntata di oggi 28 novembre che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:45.

A sorpresa, essa vedrà come protagonista il Trono Over relegando così il Classico alla sola giornata del venerdì (almeno per questa settimana). Si ripartirà dal confronto al centro dello studio di Juan Luis Ciano con le sei dame arrivate appositamente per lui. Davanti agli occhi seccati di Gemma Galgani, proseguirà la loro presentazione e una di loro paragonerà il cavaliere ad una orchidea. Gli sviluppi di questo primo incontro sono stati resi noti da Il Vicolo delle News con il resoconto della registrazione del 23 novembre. Questa volta, Juan Luis non deluderà Gemma e finirà con eliminare tutte le belle signore interessate a frequentarlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Oggi 28 novembre a Uomini e donne: la sfilata delle dame in pigiama

Archiviata la parte dedicata a Juan Luis Ciano, le anticipazioni di Uomini e donne segnalano lo spazio dato alla sfilata in pigiama delle dame. Si presenteranno in passerella Veronica, Roberta, Valentina, Gemma, Barbara e persino Ida Platano, che si rivedrà dopo il faccia a faccia con Riccardo Guarnieri. Vedendo la Galgani, Tina Cipollari avrà subito qualcosa da ridire ovvero: "Gemma è proprio da mille e una notte". La replica della torinese sarà inevitabile: "Anche da duemila e una notte!" La sfilata di Barbara De Santi non risulterà gradita, e non è certo una novità, ad Armando Incarnato che le chiederà: "Mi spieghi il senso di questa scelta?" La dama cercherà di chiarire la scelta del suo look: "Le coccole, gli abbracci...

è una cosa romantica!" Poi, rivolgendosi a Juan Luis Ciano, aggiungerà: "Vedi che lui è un romantico, perché ha un sangue caliente lui". Come riportato da Il Vicolo delle News, la gara sarà vinta da Roberta.