La registrazione di Uomini e donne che si è tenuta sabato 9 novembre ha concesso ampio spazio a Gemma Galgani e alle novità relative alla sua frequentazione con Juan Luis Ciano. A differenza di quanto accaduto in precedenza, tra loro c'è stato qualche battibecco, soprattutto perché la dama torinese non ha gradito che il suo cavaliere abbia ballato con Tina Cipollari. Ne sono conseguiti i soliti scontri a limite del trash tra la Galgani e la Cipollari, con l'intervento dello spasimante venezuelano che ha tentato di chiarire il suo comportamento.

Nel dibattito si è intromesso anche Armando Incarnato che ha lanciato una segnalazione in merito alle vere motivazioni che avrebbero spinto Juan Luis a partecipare al programma. A suo dire, infatti, non ci sarebbe il sincero interesse per Gemma, quanto piuttosto il desiderio di farsi vedere in televisione.

Uomini e donne anticipazioni: Armando non crede a Juan Luis

Secondo quanto riportano le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne, Armando Incarnato è intervenuto nel lungo botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, riportando una segnalazione.

Ha spiegato che a Napoli (città di residenza sia di Armando che di Juan Luis) corre voce che il cavaliere di origine venezuelana non abbia buone intenzioni con la torinese. Il suo intervento nel programma sarebbe, dunque, dettato solo dal desiderio di conquistare facile notorietà mediatica. Incarnato ha precisato di avere portato alla ribalta tale informazione perché non vuole che Gemma, per la quale prova sincero affetto, venga presa in giro.

Sulla questione sono intervenuti sia Tina che Gianni Sperti, i quali hanno ribattuto ricordando ad Incarnato che circolano delle voci anche su di lui. Juan Luis, invece, ha negato senza esitazione di avere partecipato al dating show per le motivazioni addotte dal collega. Barbara De Santi ha aggiunto che Gemma, se ne ha bisogno, sa difendersi da sola.

Trono over di Uomini e donne: Gemma ancora in lacrime

Oltre alla parte dedicata alla segnalazione di Armando Incarnato, il resoconto de Il Vicolo delle News sulla recente registrazione di Uomini e donne ha evidenziato una certa delusione per Gemma Galgani. La dama non ha gradito che Juan Luis abbia accettato di ballare ancora con Tina, nonostante lui abbia chiarito di averlo fatto solo per educazione.

Ne è conseguito un siparietto trash, durante il quale la torinese si è presentata al centro dello studio con una scopa, da consegnare all'opinionista. Anche Barbara De Santi ha chiesto di potersi cimentare in un ballo latino-americano con Juan Luis, lui ha accettato e Gemma si è arrabbiata di nuovo. Sono state presentate due signore arrivate per conoscere meglio il cavaliere venezuelano, lui ne ha tenuta solo una scatenando l'inevitabile delusione della Galgani.

Quest'ultima ha lasciato lo studio in lacrime quando lui, pensando che non fosse Gemma a parlare, le ha risposto in modo ritenuto sgarbato. Comunque sia, Ciano ha poi seguito la torinese nel backstage per scusarsi con lei.