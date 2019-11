La nuova settimana di Uomini e donne si apre oggi 18 novembre con una puntata dedicata al Trono Over. Come accade ogni lunedì, essa concederà ampio spazio a Gemma Galgani e al suo complicato percorso di ricerca dell'anima gemella. Archiviata la breve frequentazione con Jean Pierre Sanseverino, sarà ora Juan Luis Ciano a diventare oggetto delle sue attenzioni. Ma qualcosa andrà storto anche questa volta, soprattutto perché la dama torinese non gradirà affatto i balli del suo nuovo spasimante con Tina Cipollari. Ne conseguirà uno dei soliti scontri, ai limiti del trash, tra le due solite storiche rivali.

La parola passerà poi a Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, al centro dello studio, aggiorneranno sugli sviluppi della loro storia. E i problemi non sembreranno affatto superati.

Nuovo scontro tra Gemma e Tina

Il portale Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 18 novembre, a partire dalle ore 14:45. Questa ripartirà dalla richiesta di Tina Cipollari di ballare insieme a Juan Luis Ciano e dall'inevitabile gelosia di Gemma Galgani.

L'opinionista, stanca delle accuse della sua rivale, affermerà: "E allora, io adesso devo sentirmi pure questo da lei". E poi proseguirà: "Gemma basta, hai stancato veramente perché io non devo chiedere il permesso a te". Interverrà quindi Maria De Filippi che dirà al cavaliere di origine venezuelana: "Ti è arrivato un mazzo di fiori!" Poi, riferendosi a Gemma, preciserà: "Pensavo fossi stata tu".

Ma la dama torinese ammetterà di non essere stata il mittente del dono, né tanto meno lo sarà la Cipollari. Quest'ultima ballerà di nuovo con Ciano, il quale non si tirerà indietro nonostante l'opposizione di Gemma. Lei, delusa, si recherà nel backstage a prendere qualcosa. È Il Vicolo delle News, con il suo resoconto della registrazione dello scorso 9 novembre, a svelare che si tratterà di una scopa.

Ancora problemi per Ida e Riccardo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 18 novembre, Maria De Filippi inviterà al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per apprendere le eventuali novità della loro frequentazione. Ci saranno dei miglioramenti dopo i dissapori evidenziati nelle ultime puntate? Gianni Sperti, a tal proposito, avrà subito qualcosa da ridire e chiamerà in causa Armando Incarnato, che la scorsa settimana aveva espresso più di qualche perplessità sulla loro storia.

L'opinionista tuonerà contro il cavaliere napoletano: "È sempre colpa sua... di Armando". Riccardo, invece, si rivolgerà alla Platano e dichiarerà: "Ti stai lamentando in continuazione". Sarà a questo punto che Maria De Filippi scenderà in campo per chiedere alla coppia cosa sia accaduto il precedente sabato sera.