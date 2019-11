Dopo un inizio più che promettente, la puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 13 novembre ha messo in evidenza i primi problemi tra Gemma Galgani e il suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano. Tina Cipollari, infatti, ha chiesto al cavaliere di poter eseguire insieme un ballo latino-americano e lui ha accettato, scatenando l'inevitabile gelosia della torinese. Quest'ultima non ha gradito la mossa della sua storica rivale tanto che la questione verrà richiamata in causa anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

La conferma arriva dal resoconto della registrazione del Trono Over effettuata lo scorso 9 novembre (l'unica fino ad ora non trasmessa nella rete ammiraglia) durante la quale si è riparlato della questione, rendendo necessarie le spiegazioni del cavaliere. Ma una nuova richiesta ha finito per spazientire ancor più la Galgani: anche Barbara De Santi ha proposto, infatti, di potersi mettere alla prova con il bel Juan Luis.

Uomini e donne anticipazioni: Juan Luis ha ballato per 'educazione'

Gemma Galgani non ha gradito affatto la decisione di Juan Luis Ciano di ballare con Tina Cipollari, come mostrato nell'ultimo appuntamento televisivo dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Per saperne di più sugli sviluppi del caso, ci viene incontro il resoconto de Il Vicolo delle News relativo alla registrazione effettuata lo scorso 9 novembre.

La puntata si aprirà proprio con il dibattito tra la dama e l'opinionista, durante il quale Gemma rimarcherà di essere certa che Tina abbia ballato solo per farle dispetto. Ma, nonostante il botta e risposta, la Cipollari chiederà a Juan Luis di esibirsi ancora al centro dello studio e lui accetterà di nuovo. A tal proposito spiegherà di non trovarci nulla di male e di considerare 'educata' la risposta affermativa.

Tale scelta non piacerà, ovviamente, alla torinese che si presenterà vicino alla coppia, portando una scopa alla Cipollari. Poi, si metterà tra i due ballerini per riprendersi Ciano che finirà per proseguire il ballo con la stessa Gemma.

Trono Over Uomini e donne: anche Barbara balla con Juan Luis

La gelosia di Gemma Galgani non sarà messa alla prova dalla sola Tina Cipollari. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, successivamente anche Barbara De Santi si cimenterà in una danza latino-americana con Juan Luis Ciano e anche in questo caso Gemma non resterà a guardare senza esprimere il suo dissenso.

E se ancora i problemi non bastassero, arriveranno in studio dei fiori indirizzati a Juan Luis con un biglietto senza nome. Si penserà che li abbia mandati una tra Gemma e Tina ma entrambe negheranno, lasciando aperto il quesito sul vero mittente.