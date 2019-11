Le vicende del Trono Over stanno appassionando il pubblico di Uomini e donne, incuriosito soprattutto dagli sviluppi della frequentazione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella registrazione che si è tenuta il 9 novembre, la coppia ha confermato i problemi già evidenziati in precedenza, con nuovi botta e risposta che hanno spinto il cavaliere a raggiungere la dama in camerino per tentare il chiarimento.

Il portale Il Vicolo delle News ha recentemente fornito ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto nell'appuntamento in studio di sabato scorso, andando ad aggiungerli a quanto reso noto in precedenza. Ne è uscito un quadro particolarmente delicato, soprattutto in merito al diverse vedute di dama e cavaliere: lui cerca di vivere con maggiore leggerezza, mentre lei prende tutto sul serio.

Difficoltà di comunicazione per Ida e Riccardo

Dall'approfondimento de Il Vicolo delle News relativo all'ultima registrazione di Uomini e donne si evince che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno confermato le difficoltà di comunicazione dopo la discussione in studio.

Nel backstage, infatti, la coppia ha continuato a prendere due posizioni diverse: lui ha cercato di alleggerire la questione, invitando Ida a prendere tutto meno sul serio ma alla fine non è arrivato il chiarimento sperato. Durante la discussione, si è capito che in settimana non c'è stato alcun incontro e che i due si sono sentiti soltanto al telefono. Anche in questo caso, però, ci sono stati dei litigi, in particolare dopo la messa in onda della puntata in cui si sono scambiati il bacio in studio.

Guarnieri, infatti, ha lanciato una battuta sul fatto che entrambi sono stati divertenti in quel momento, la replica della Platano però è stata pungente: "Ti sei divertito tu, non io"

Per Riccardo, Ida dovrebbe vivere alla leggera

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne, Riccardo ha espresso il suo malumore per il fatto che Ida prenda tutto troppo sul serio. L'ha definita 'pesante', aggiungendo che in questo modo sta perdendo la voglia di sorridere.

Lei, a questo punto, non ha nascosto la propria amarezza e ha aggiunto di sentirsi sbagliata per il cavaliere. Nella discussione in studio, si è parlato anche dei brevi trascorsi della dama bresciana con Armando Incarnato. Riccardo, che non ha affatto gradito la carezza del napoletano durante la precedente puntata, ha confermato il desiderio di vedere il cellulare della fidanzata per leggere i messaggi che aveva scambiato con Incarnato.

Lei, però, nonostante le spiegazioni di Riccardo, è rimasta ferma nella sua posizione, rifiutando di consegnare il telefono per la verifica desiderata.