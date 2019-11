La nuova stagione di Uomini e donne si sta rivelando decisamente ricca di colpi di scena. La registrazione di giovedì 31 ottobre è stata piena di sorprese. La corteggiatrice Veronica Burchielli è stata scelta a sorpresa da Alessandro Zarino, ma lei gli ha detto di no. La ragazza adesso è la nuova tronista.

Uomini e donne, registrazione 31 ottobre trono classico: Alessandro Zarino sceglie Veronica, lei dice di no

Dalle anticipazioni di Uomini e donne provenienti dalle registrazione del trono classico del 31 ottobre, si evince che Alessandro Zarino è stato attaccato in studio da Veronica Burchielli.

La ragazza, in un primo momento contesa con Giulio Raselli, in esterna ha chiesto al ragazzo che intenzioni avesse. Alessandro Zarino si è lamentato, perché durante l'uscita, Veronica gli aveva presentato i nonni con una videochiamata: gesto troppo azzardato secondo il tronista. La ragazza, visibilmente indispettita, ha attaccato Zarino in merito al suo comportamento. Secondo Veronica, inoltre, lui avrebbe chiesto alla redazione altre corteggiatrici, cosa che poi è stata confermata anche da Maria De Filippi in studio.

I due hanno litigato e la Burchielli ha lasciato lo studio, seguita da Zarino. Appena poco prima della fine della registrazione, Alessandro è rientrato in studio con una comunicazione: il napoletano ha dichiarato di aver scelto Veronica e di essere pronto ad approfondire la sua conoscenza fuori dal programma, senza ulteriori perdite di tempo. La ventunenne non si è lasciata convincere dalle parole del bel tronista e ha rifiutato la sua proposta, perché l'ha trovata finta, si è sentita costretta e poco apprezzata.

Anche in studio hanno discusso molto la scelta improvvisa di Alessandro, perché fino a pochi minuti prima aveva criticato l'uscita di Veronica che per lui aveva fatto un passo considerato "troppo importante". Inoltre, sono state mostrate le esterne con altre due ragazze e Zarino sembrava molto imbarazzato. Il tronista ha giustificato il suo comportamento dicendo che pensava a Veronica e al sentimento che provava per lei. Insomma, Alessandro Zarino non ha convinto nessuno ed è uscito dal programma a mani vuote.

Spoiler Uomini e Donne: Maria dà il nuovo trono a Veronica

Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, Maria De Filippi ha salutato Alessandro Zarino e ha espresso il suo parere molto positivo su Veronica. Secondo la conduttrice la ragazza ha svolto un percorso sincero e ha affrontato con onestà tutti gli ostacoli che le si sono presentati davanti. Maria De Filippi ha proposto a Veronica di diventare la nuova tronista.

La Burchielli in questo caso ha risposto affermativamente e quindi è diventata a tutti gli effetti la nuova tronista di questa stagione di Uomini e donne.