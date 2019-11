Il trono di Veronica Burchielli a Uomini e donne è oggetto di discussione fin dalle sue battute iniziali. Il modo in cui l'ex corteggiatrice ha risposto 'no' ad Alessandro Zarino e, pochi minuti dopo, ha accettato l'ambita poltrona rossa, non ha convinto i telespettatori del programma. Le critiche, infatti, sono state copiose sul web nell'ultima settimana, tanto che in molti sono arrivati ad ipotizzare che ci fosse già un accordo tra la Burchielli e la redazione ancor prima della puntata in questione.

E anche i primi sviluppi del percorso di Veronica sono diventati oggetti di discussione, questa volta da parte di Tina Cipollari. La conferma è arrivata dalla registrazione del Trono Classico che si è tenuta lo scorso 20 novembre. In essa, l'opinionista ha accusato la nuova protagonista di essere cambiata, diventando meno spumeggiante e sicura di sé di quanto corteggiava Alessandro (e, ancor prima, Giulio Raselli).

Tina Cipollari vs Veronica: 'Stai lì a dormire'

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News, nell'ultima registrazione del Trono Classico, Maria ha chiesto ai tronisti chi di loro volesse cominciare a parlare del recente percorso televisivo. Veronica è intervenuta, con un filo di voce, dicendo alla padrona di casa di non avere preferenze in tal senso.

È stato a quel punto che Tina Cipollari non ha più potuto tacere. Ha ricordato alla neo-tronista che, nel ruolo di corteggiatrice, era apparsa combattiva e decisa a far valere il suo carattere. Ora, però, che si è seduta sulla poltrona rossa è cambiata. A tal proposito, l'opinionista ha dichiarato: "Ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto?" E successivamente ha anche aggiunto: "Ora sembra che tu stia lì a dormire, ma chi sei realmente te?"

La frecciatina di Veronica ad Alessandro

Nella stessa registrazione di Uomini e donne, Veronica si è particolarmente risentita per le affermazioni di Tina Cipollari e ha ricordato che qualcuno è scomparso dopo la puntata della scelta.

Il riferimento è andato ad Alessandro Zarino che non si è più fatto sentire, tornando alla vita di tutti i giorni senza cercare un chiarimento con lei. A quel punto, però, è intervenuta Maria De Filippi che ha ricordato le novità dell'ex tronista napoletano: quella stessa mattina era presente in studio per sviluppare un nuovo progetto relativo ad Amici 19. Davanti alle provocazioni di Tina, gli spettatori hanno cominciato ad applaudire ma l'opinionista ha avuto qualcosa da ridire anche contro di loro.

Solo pochi giorni prima esultavano davanti al 'no' della Burchielli e alla proposta del trono. Ora, invece, la inondano di critiche sia in studio che nei social network. Si è poi passati alle messe in onda delle esterne di Veronica con Lorenzo e Michele, senza sviluppi degni di nota.