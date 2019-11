Si apre oggi 11 novembre una settimana avvincente per le trame di Un posto al sole che, in pochi giorni, porteranno alla svolta sul tentato omicidio di Aldo Leone e al ritorno a casa di Diego Giordano. In attesa di scoprire come si evolverà la questione, è certo che il figlio di Raffaele dovrà fare i conti con le conseguenze della sua detenzione in carcere e con le pesanti accuse soprattutto nei social network.

Nelle puntate successive, in onda su Rai 3 dal 15 al 22 novembre, sarà il fratello Patrizio a correre in suo aiuto, proponendo un'idea che potrebbe aiutare Diego a rimettersi in gioco. Nello stesso periodo, Roberto scoprirà qualcosa di inaspettato sulla gestione dei cantieri e avrà un duro scontro con Alberto. Alex e Vittorio, invece, avranno finalmente un chiarimento sulle ragioni che avevano portato la Parisi a porre fine al loro rapporto.

Upas anticipazioni 15-22 novembre: Patrizio corre in aiuto di Diego

Le anticipazioni di Upas relative al periodo tra il 15 e il 22 novembre si aprono con l'aggressione a Carla e il successivo intervento di Vittorio. Quest'ultimo si prenderà particolarmente a cuore la vicenda del padre di Alex, trovando così l'occasione di rivedere quest'ultima. Ma, dopo avere rifiutato il bacio del suo ex fidanzato, la giovane Parisi troverà il coraggio di confessare le ragioni della sua stranezza ovvero la scoperta del tradimento con Anita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Confermerà, quindi, di non voler concedere una seconda possibilità al giovane Del Bue. Diego, rientrato a casa dopo la detenzione in carcere, dovrà affrontare le critiche pungenti dei social network. In suo soccorso correrà Patrizio, che tenterà di aiutare il fratello a riprendere in mano le redini della sua vita. Il figlio di Ornella avrà, quindi, una proposta che potrà permettere a Diego di rimettersi di nuovo in gioco.

Trame Un posto al sole: un nuovo scontro tra Roberto e Alberto

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, Franco e Angela scopriranno le difficoltà di Bianca ad approcciarsi con la maestra. Per tale motivo, decideranno di vederci più chiaro, programmando un incontro con l'insegnante. Serena farà a Filippo un'inattesa proposta mentre Roberto resterà sorpreso dopo avere visionato alcuni documenti dei Cantieri.

Sarà così che Ferri si precipiterà da Marina dove avrà luogo l'ennesimo duro scontro con Alberto. Per Palladini le cose si metteranno male dato che dovrà rendere conto della sua gestione dell'azienda. L'avvocato dovrà, quindi, correre ai ripari e si rivolgerà di nuovo a Clara, chiedendole di dare una possibilità a Cipriani. Fabrizio, invece, tenterà di recuperare il rapporto con Marina.