Le anticipazioni di Un posto al sole, l'amatissima soap-opera partenopea targata Raitre, non smettono di stupire i numerosi telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, seguono le appassionanti vicende dei più amati personaggi del piccolo schermo italiano. Anche gli spoiler relativi alla settimana dal 2 al 6 dicembre non fanno eccezione e si focalizzano sul delicato momento che sta attraversando Diego. Aldo Leone, dopo aver riconosciuto nel figlio Iacopo il responsabile dell'incidente che ha messo a rischio la sua incolumità, proporrà al giovane Giordano un accordo economico.

L'obiettivo dell'avvocato sarà infatti quello di convincere il figlio maggiore di Raffaele a dichiararsi colpevole e ad accettare il patteggiamento. Proprio mentre Diego sarà indeciso sulla via più giusta da percorrere, il suo avvocato lo avviserà che la data della nuova udienza è già stata fissata dal giudice. Una novità che porterà l'uomo a cercare consiglio nel fratello Patrizio, nonostante i recenti scontri con lui.

Trame Un posto al Sole 2-6 dicembre: Alex perdona Vittorio

In attesa di scoprire se Diego Giordano deciderà di accettare la proposta dell'avvocato Leone, le anticipazioni settimanali di Un posto al sole offrono una panoramica anche sulla travagliata storia d'amore tra Vittorio ed Alex.

Dopo i numerosi tentativi messi in atto nel corso degli ultimi episodi, la perseveranza del giovane Del Bue sortirà gli effetti desiderati tanto che Alex deciderà di perdonare il tradimento del ragazzo e intraprendere con lui una nuova relazione. Se dal punto di vista sentimentale la Parisi affronterà un periodo di ritrovata serenità, le vicende legate alla sua famiglia continueranno a preoccupare la ragazza. Da una parte la presenza di Carla rischierà di compromettere il già delicato equilibrio tra Alex e la sorella Mia, dall'altra le continue intromissioni della madre costringeranno la ragazza ad affrontare finalmente Rosaria.

Marina Giordano farà la conoscenza di Sebastiano Rosato

Infine le trame ufficiali di Un posto al sole in onda dal 2 al 6 dicembre, si concentrano sul personaggio di Marina Giordano. Stando alle anticipazioni, la donna incoraggerà Alberto nella difficile impresa di arginare i recenti problemi economici che hanno colpito i cantieri. Le sfide per Palladini, tuttavia, non finiranno qui. L'uomo sarà infatti inaspettatamente travolto da problemi ben più seri.Fabrizio, invece, deciderà finalmente di presentare Marina alla sua famiglia e a Sebastiano Rosato.

Una mossa che tuttavia non si rivelerà piacevole per la Giordano che uscirà profondamente scossa dalla cena organizzata in casa Rosato.