Una nuova puntata di Un posto al sole verrà trasmessa oggi 20 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. In essa si ripartirà del precario equilibrio in casa Parisi, dopo l'aggressione omofoba subita da Carla. Vittorio è riuscito a far reagire Alex e Mia, convincendo quest'ultima ad incontrare il padre e ottenendo il ringraziamento della sua ex fidanzata. Eppure, la delusione di Alex per il tradimento subito qualche mese prima potrebbe spingerla ad un nuovo rifiuto.

Riuscirà finalmente a confessare il motivo per cui aveva deciso di chiudere la relazione con il giovane Del Bue? Questa sera si riparlerà anche dei problemi di Bianca con la sua nuova maestra oltre che della scoperta di Roberto riguardante Alberto Palladini. La gestione finanziaria dei quartieri, infatti, risulterà a dir poco sbagliata agli occhi del Ferri che correrà in ufficio per un confronto a viso aperto con l'avvocato.

Upas anticipazioni: Alex respinge il bacio di Vittorio

Emozioni a non finire hanno caratterizzato le ultime puntate di Upas, grazie alla delicatezza con cui il tema dell'omofobia è stato trattato. Il confronto tra Mia e Carla ha sorpreso Alex, che ha ringraziato Vittorio per il ruolo di primo piano da lui avuto nel riavvicinamento tra padre e figlio. La puntata di ieri 19 novembre si è conclusa con l'approccio fisico del figlio di Guido che ha baciato la sua ex, dopo averle rivelato di sentire molto la sua mancanza.

Ma per lui oggi 20 novembre non ci sarà spazio per le buone notizie. Alex, infatti, lo respingerà senza pensarci due volte, restando ferma nella sua convinzione di non concedergli una seconda possibilità. E mentre lui continuerà a chiedersi le motivazioni di un simile astio, sarà Mia a spronare la sorella, chiedendole di smuovere la situazione che si è venuta a creare.

Un posto al sole anticipazioni: è scontro tra Roberto e Alberto

Proseguendo con le anticipazioni di Upas relative alla puntata di oggi 20 novembre, crescerà la preoccupazione di Angela per Bianca.

La bambina continuerà ad avere problemi a scuola a causa della severità della maestra Maria Grazia che l'ha interrogata per il secondo giorno consecutivo. Deciderà quindi di correre ai ripari, andando al ricevimento con la nuova insegnante. La scorsa settimana Roberto si era recato ai Cantieri per chiedere una copia del bilancio provvisorio e le verifiche sui dati dell'azienda non saranno affatto positive.

Ferri si renderà conto che la gestione di Alberto Palladini è stata sciagurata e, furioso, accorrerà in ufficio per parlare con l'avvocato e metterlo alle strette. Lo scontro tra i due rivali apparirà, a questo punto, inevitabile.