Nella puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 26 novembre su Rai 3, il nome dell'attentatore di Aldo Leone è finalmente apparso chiaro a Diego: è stato Jacopo ad investire il suo stesso padre! Il suono della suoneria, che il giovane Giordano ha sentito al Vulcano, gli ha finalmente aperto gli occhi, tanto che poco dopo si è presentato in ufficio da Niko per annunciargli l'importante flashback. Ma se le dinamiche del tentato omicidio appaiono chiare, sarà facile dimostrarlo senza un prova concreta?

Le anticipazioni di Upas di oggi 27 novembre segnalano che il figlio di Raffaele sarà deciso a dimostrare la sua innocenza: ci riuscirà? La parola passerà anche a Vittorio che, dopo avere scoperto la verità sulle ragioni della rottura con Alex, sarà pronto a riconquistarla. Nella famiglia Boschi - Poggi si continuerà a parlare dei problemi di Bianca a scuola, fatto che causerà attriti tra Angela e Giulia.

Upas anticipazioni: Diego è certo della sua innocenza

La svolta nel caso Leone potrebbe essere finalmente alle porte dato che Diego ha ricordato il volto della persona che ha investito l'avvocato.

Le anticipazioni di Upas di oggi 27 novembre confermano che il figlio di Raffaele, ora che tutto è risultato chiaro nella sua mente, sarà deciso a provare la sua innocenza. Uscito grazie al patteggiamento, infatti, vorrà vedere la sua immagine ripulita una volta per tutte agli occhi dell'opinione pubblica e dei social network. I presupposti per provare la sua innocenza sembrano esserci eppure Niko potrebbe convincere il cugino degli inevitabili problemi che ne conseguiranno. Sarà difficile, senza una prova, dimostrare che è stato proprio Jacopo ad investire il padre. Per tale motivo, il giovane Giordano esiterà sul prossimo passo da compire.

Trame Upas oggi 27 novembre: Vittorio vuole riconquistare Alex

Proseguendo con le anticipazioni di Upas della puntata odierna, Vittorio si confronterà con Mariella che gli darà dei consigli per riconquistare Alex. Ora che la verità sul tradimento con Anita è venuta a galla, il giovane Del Bue sarà deciso ad ottenere il perdono della sua ex fidanzata. Ma potrebbe non essere facile raggiungere un simile risultato. Angela e Franco continueranno ad essere preoccupati per i problemi di Bianca a scuola, discutendo sulla strategia migliore da seguire per aiutare la bambina ad affrontare le difficoltà legate alla nuova maestra.

I coniugi Boschi si troveranno, però, ad avere delle vedute diverse con Giulia. Quest'ultima, a sua volta, non rinuncerà a chattare con Marcello, il suo nuovo amico virtuale nei confronti del quale sembrerà provare un vero interesse.