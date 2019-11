La soap partenopea Un posto al sole va in pausa per due giorni, con la classica interruzione del weekend, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso per le sorti di Diego Giordano. L'incontro in carcere con Raffaele e Niko ha confermato come il ragazzo creda fermamente nella sua innocenza, supportato dal padre. L'avvocato, invece, gli ha proposto la strada del patteggiamento, convinto che il giudice non crederebbe ai suoi vaghi ricordi sulla notte dell'incidente, per altro non supportati da prove certe.

La questione tornerà ad essere di grande attualità anche nella prossima puntata di Upas, che Rai 3 trasmetterà lunedì 4 novembre a partire dalle ore 20:45 circa. In essa, Raffaele sarà deciso a trovare le prove dell'innocenza del figlio, chiedendo la collaborazione di una delle poche persone in grado di aiutarlo. Nel frattempo, Filippo apparirà sempre più sfuggente agli occhi di Serena, rifiutando anche la possibilità di tornare a casa.

Upas, anticipazioni 4 novembre: Raffaele chiede aiuto a Franco

La nuova settimana di programmazione di Upas si aprirà ancora all'insegna della complicata situazione di Diego, unico sospettato del tentato omicidio di Aldo Leone. Il risveglio dell'avvocato non ha dato nessuna svolta alle indagini, dato che ha confermato di non avere visto il volto della persona che lo ha investito. Per tale ragione, Niko e Susanna hanno capito che l'unico modo per fare uscire Diego dal carcere sia quello del patteggiamento, anche se dovrà dichiarare di essere colpevole.

Il giovane Giordano non sarà il solo a credere che sia ingiusto ammettere di essere colpevole. Anche Raffaele sarà dello stesso avviso, motivo per cui deciderà di compiere ulteriori indagini in tal senso. Le anticipazioni ufficiali di Un posto al sole relative alla puntata di lunedì 4 novembre segnalano che il marito di Ornella si troverà solo e spaesato a causa dell'arresto del figlio e deciderà "di rivolgersi all'unica persona che possa aiutarlo".

Chi sarà questo collaboratore? È sufficiente dare uno sguardo agli spoiler dei giorni successivi per averne conferma: sarà Franco Boschi a dargli una mano, rivolgendo subito i suoi sospetti verso qualcuno.

Spoiler Upas: Serena non comprende la stranezza di Filippo

Proseguendo con le anticipazioni di Upas relative alla puntata di lunedì 4 novembre, Filippo non riuscirà a nascondere la sua stranezza dopo il ritorno del viaggio a Tenerife.

E, nonostante Serena appaia disponibile ad un avvicinamento, rifiuterà di tornare a casa. Neppure i consigli di Roberto sembreranno aiutarlo a placare il suo senso di colpa, in merito a qualcosa che potrebbe essere accaduto a Tenerife, durante la trasferta di lavoro. Ferri, nella puntata di ieri 1° novembre, ha invitato il figlio a non dare troppo peso alla vicenda, a suo dire, priva di importanza.

Solo nei prossimi giorni, però, i telespettatori avranno modo di scoprire qualcosa di più sullo scivolone di Filippo che, nelle Canarie, ha tradito la moglie con un'altra donna.