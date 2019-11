La soap partenopea Un posto al sole tornerà oggi 6 novembre su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. La puntata sarà ampiamente dedicata alle indagini sul tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Sebbene tutte le prove inducano a pensare che il colpevole sia Diego Giordano, Raffaele continuerà ad essere certo che il figlio sia innocente, chiedendo così l'intervento di Franco Boschi per aiutarlo a svolgere ulteriori verifiche in tal senso.

E fin dall'inizio i sospetti ricadranno su una persona: il padre di Maurizio Mennella! L'appuntamento di questa sera concederà spazio anche alla complicata situazione di Giulia che, nonostante i problemi con Denis, rifiuterà di guardarsi intorno. Mariella, già alle prese con una difficile convivenza a Palazzo Palladini, riceverà la visita di un'amica.

Upas anticipazioni: Franco Boschi a confronto con il padre di Maurizio

La puntata di Upas di ieri 5 novembre si è conclusa con la visita di Franco Boschi al padre di Maurizio Mennella in officina.

Nonostante Angela abbia espressamente chiesto al marito di restare lontano da guai, evitando di crearle ulteriori preoccupazioni, l'uomo si è comunque recato dal suo principale sospettato per provare a cogliere eventuali indizi sulla sua colpevolezza. Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento di questa sera con la soap partenopea, quando il dibattito tra i due proseguirà. Franco otterrà le conferme che andrà cercando?

Purtroppo, gli spoiler rivelano che il desiderio di aiutare Diego, potrebbe causare nel padre di Bianca delle conseguenze non troppo piacevoli. Nel frattempo, la linea difensiva di Niko, Ugo e Susanna proseguirà nella direzione del patteggiamento. Sebbene il giovane Poggi abbia delle remore in tal senso, il suo collega Ugo sarà di parere contrario e deciderà di adottare la linea dura con il suo cliente.

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia non riesce a dimenticare Denis

Proseguendo con gli spoiler di Upas relativi alla puntata di oggi 6 novembre, Giulia sarà ben consapevole di come il suo rapporto con Denis sia complicato, soprattutto dopo la richiesta di lui di continuare a frequentarsi in maniera 'libera'. Eppure, la donna non riuscirà a dimenticare il personaggio interpretato da Corrado Tedeschi e non si sentirà ancora pronta a guardarsi intorno.

In un appuntamento ampiamente caratterizzato dai problemi, verrà concesso spazio anche alle divertenti vicende della famiglia Del Bue. Mariella evidenzierà una certa insofferenza per la sua situazione familiare e la complicata convivenza nell'appartamento di Palazzo Palladini. Ma la visita di una cara amica, porterà delle novità, soprattutto nel suo aspetto.