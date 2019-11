Prosegue l'appuntamento su Rai 2 con la serie televisiva Volevo fare la rockstar in onda il mercoledì in prime time con buonissimi risultati d'ascolto. Settimana dopo settimana la trama della fiction che vede protagonista Angela Finocchiaro diventa sempre più interessante e irta di nuovi colpi di scena che appassionano il pubblico della seconda rete Rai, composto anche da giovani e giovanissimi. Giovedì 20 novembre andrà in onda la quarta puntata di questa prima stagione, durante la quale vedremo che per Olivia proseguirà la sua relazione sentimentale mentre Emma sarà sempre più vicina a Nice. Viola, invece, vuole scoprire la verità sul padre.

Volevo fare la rockstar, spoiler quarta puntata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla quarta puntata di Volevo fare la rockstar di mercoledì prossimo, rivelano che nel settimo episodio vedremo che per Olivia proseguirà la relazione sentimentale, che sembra andare anche molto bene. Nel frattempo, invece, Eros sul fronte sentimentale sembra essere sempre più coinvolto dal suo rapporto con Martina, con la quale ha scoperto di avere un'ottima affinità.

E così, sia Olivia che Eros sono presi dalle loro vicende amorose.

A quel punto ne approfitterà Emma che, lontano da tutti, coltiva la conoscenza della signora Nice. Vedremo infatti che con quest'ultima la gemella avvertirà una certa affinità. E poi ancora vedremo che per Viola arriverà un momento decisamente complicato: la ragazza continua ad indagare sul suo passato e finalmente arriverà una prima svolta quando verrà a conoscenza di un segreto che riguarda il passato di sua mamma e che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla sua vita.

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Volevo fare la rockstar in onda il prossimo mercoledì sera su Rai 2, inoltre, rivelano che nell'ottavo episodio vedremo che per Francesco non sarà affatto un periodo facile anche per quanto riguarda gli affari del suo supermercato, che rischia quasi il fallimento e questo lo metterà in una situazione di estrema difficoltà.

Viola vuole sapere la verità sul padre

Ecco allora che per evitare che si verifichino degli episodi spiacevoli, Olivia maturerà un'idea che se dovesse andare in porto potrebbe salvarlo dai guai e dalla rovina certa cui sta andando incontro.

L'obiettivo, infatti, è quello di riuscire a scovare i prodotti locali.

Nel frattempo vedremo che un'avventura in Slovenia renderà alquanto movimentata la relazione tra Eros e Martina. Tra le gemelle, infatti, comincerà a manifestarsi un cambiamento di interessi. Viola, invece, continua a non darsi pace e vuole scoprire la verità sull'identità del padre: un tarlo che ormai non l'abbandona e la ragazza vuole andare fino in fondo per scoprire la verità. Emma, invece, è sempre più presa dall'amicizia con Nice, la quale diventerà una persona a dir poco speciale per la sua vita.

Buon esordio per la nuova fiction di Rai 2

Insomma, un appuntamento decisamente imperdibile per tutti gli spettatori-fan della serie televisiva che in queste prime settimane di messa in onda ha registrato dei buonissimi risultati d'ascolto, con una media di oltre 1.7 milioni di fedelissimi spettatori. Ottimi riscontri per la serie anche sulla piattaforma RaiPlay.it e sui social, dato che in tantissimi hanno rivisto i vari episodi trasmessi in streaming sul sito della tv di Stato.

La fiction, infatti, continua ad essere uno dei programmi più commentati della serata, confermando l'ottimo trend tra il pubblico di giovani e giovanissimi. In molti sperano già di poter vedere una possibile seconda stagione: al momento, però, da parte dei vertici della Tv di Stato non ci sono ancora conferme su quello che sarà il futuro di questa nuova serie che si sta avviando verso le battute finali di questa prima fortunata stagione.

Un periodo decisamente fortunato per gli ascolti della rete diretta da Carlo Freccero che in prime time, oltre al successo di Volevo fare la rockstar, sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto anche con la quarta stagione de Il Collegio, che in queste prime settimane di messa in onda sta ottenendo una media di oltre 2.2 milioni di spettatori con picchi dell'11% di share.