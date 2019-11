A circa tre mesi dalla rottura, Antonella Fiordelisi ha deciso di dare una seconda opportunità a Francesco Chiofalo. Dunque, sembra che dopo un periodo decisamente difficile, la coppia sia riuscita a ritrovare la sua felicità. È stato l'influencer romano a confermare il ritorno con la fidanzata tramite il suo profilo Instagram dove ha pubblicato una foto che li ritrae insieme.

Il trentenne ha riconosciuto di essersi reso conto degli errori commessi, e ha aggiunto che Antonella è la persona più importante della sua vita, giurandole che non ricadrà più negli sbagli del passato.

Dunque, dopo diversi tentativi, Chiofalo è riuscito riconquistare il cuore della Fiordelisi che si era allontanata da lui dopo aver scoperto che l'aveva tradita.

Francesco e il presunto flirt con Aurora

Francesco in passato non sarebbe stato fedele con Antonella. In un'intervista rilasciata qualche mese fa a FanPage, Aurora Ciorbi aveva rivelato che il personal trainer capitolino aveva avuto una relazione segreta con lei.

A quel punto la Fiordelisi, non tollerando il presunto tradimento del partner, aveva deciso di lasciarlo.

Chiofalo da quel momento non si è arreso, cercando in tutti i modi di farsi perdonare. Infatti in diverse occasioni è corso a Salerno dall'ex compagna per dimostrarle il suo amore anche con regali e sorprese. E così, dopo alcuni mesi, è arrivato il ritorno di fiamma con la 21enne campana che ha deciso di dare una seconda chance al fidanzato.

Antonella e Francesco smentiscono di essere fidanzati solo per visibilità

Aurora Ciorbi, quando aveva parlato del suo flirt con Chiofalo, aveva anche rivelato che la storia tra Francesco e Antonella in un primo momento sarebbe stata pianificata dalla loro agenzia per farsi pubblicità e ottenere maggiore visibilità. Solo col tempo sarebbe sbocciato il vero amore tra di loro.

I due diretti interessati hanno sempre smentito queste illazioni, evidenziando in più di un'occasione la veridicità della loro relazione ed etichettando come menzogne le parole di chi aveva sostenuto che avessero una relazione solo per motivi legati al Gossip e all'incremento dei follower sui social network.

Quanto accaduto in queste ore sembra effettivamente dare ragione al personal trainer e alla schermitrice: come ogni storia d'amore che si rispetti, anche loro hanno degli alti e bassi, momenti felici ed altri più difficili.

A questo punto, dopo essere stato perdonato, tocca a Francesco dimostrare ad Antonella di essersi meritato questa seconda opportunità per vivere serenamente e con gioia la relazione.