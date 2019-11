Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme. Dopo l'addio avvenuto circa tre mesi fa, 'Lenticchio' pare sia riuscito a riconquistare la fiducia della sua compagna. Ad annunciare il ritorno di fiamma è stato proprio l'ex fidanzato di Selvaggia Roma.

L'ex tentatrice di Temptation Island aveva lasciato il suo fidanzato dopo essere venuta a conoscenza di un tradimento. Per la precisione, Chiofalo aveva portato avanti due relazione contemporaneamente.

Il tutto sarebbe andato avanti fino a che la 'terza incomoda' ha deciso di vuotare il sacco. Dopo essere stato mollato, Francesco fin da subito è sembrato pentito. Il giovane non aveva esitato ad andare nella città d'origine della Fiordelisi per fare chiarezza e riconquistarla, ma invano.

Il 'Lenticchio' di Temptation Island: 'Piango per davvero'

Antonella Fiordelisi è tornata sui suoi passi: dopo una lunga e serrata corte da parte di Francesco Chiofalo, la giovane partenopea ha deciso di dare una seconda chance al suo amore.

Per celebrare la reunion, il Lenticchio di Temptation Island ha postato su Instagram uno scatto in cui sullo sfondo compare una ruota panoramica illuminata. Come protagonisti ci sono Francesco e la sua dolce metà mentre si scambiano un bacio molto appassionato. Nella didascalia Chiofalo ha lanciato un messaggio ben preciso verso la sua fidanzata: "Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città ho capito gli errori fatti: giuro non lo farò mai più".

Il giovane poi ha aggiunto: "Mi hai dato questa seconda possibilità e non sbaglierò più. Ti amo amore mio, sei la cosa più importante della mia vita".

Inoltre, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha pubblicato anche una serie di Instagram Stories in cui annunciava il ritorno di fiamma. Francesco si è mostrato ai suoi talmente felice da non riuscire a trattenere le lacrime.

Antonella Fiordelisi: 'Ti spezzo le gambe'

Mentre Francesco Chiofalo per l'ennesima volta è scoppiato in lacrime sui social, Antonella Fiordelisi è stata molto chiara nei confronti del suo uomo.

Tramite un commento allo scatto che la ritrae con 'Lenticchio', la giovane ha scritto: "Ti spezzo le gambine". Nonostante questo avvertimento, Antonella ha confermato il perdono verso il personal trainer romano.

Intanto, sotto il post di Francesco la reazione dei fan è stata piuttosto contrastante. In molti si sono complimentati per la reunion, convinti che prima o poi la coppia sarebbe tornata insieme.

Altri, invece, hanno commentato in modo negativo l'accaduto. Addirittura, alcuni utenti hanno accusato la coppia di essere solamente in cerca di una copertina di giornale. Dunque, crederebbero che il ritorno di fiamma sia solo una questione di business.