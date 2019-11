Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse sul network CBS da lunedì 11 a venerdì 15 novembre. In tali giorni, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire dai dettagli relativi alla tragedia che coinvolgerà un personaggio principale. Le trame si concentreranno ancora sugli sviluppi del piano messo in atto da Hope, con la collaborazione di Brooke, per convincere Thomas a firmare la custodia condivisa.

Le due Logan riusciranno a raggiungere il loro obiettivo, ma a quale prezzo? Il matrimonio di Brooke e Ridge sembrerà essere ormai arrivato al capolinea e persino la relazione di Hope con Liam attraverserà una fase difficile, al punto che il rampollo Spencer deciderà di tornare a lavorare nell'azienda di famiglia.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope preoccupata per le sorti di Thomas

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful per le puntate in onda dall'11 al 15 novembre, Hope sarà molto preoccupata per le sorti di Thomas, pensando che all'ex marito possa essere accaduto il peggio.

Le sue ricerche, infatti, non porteranno a nulla di buono. Sarà stato proprio il rampollo Forrester a cadere nel contenitore dell'acido cloridrico presente alla Forrester Creations? L'obiettivo della Logan, comunque, potrà dirsi raggiunto tanto che lei stessa porterà alla madre delle buone notizie: il loro piano ha avuto successo e ora è diventata, anche davanti alla legge, la madre del piccolo Douglas.

Ma questa notizia potrebbe essere l'inizio di nuovi problemi: il primo a restare stupito della novità, infatti, sarà Liam che, fin dall'inizio, non aveva espresso il suo completo benestare alla custodia del bambino. Poco dopo il figlio di Bill prenderà una decisione che farà sentire in colpa la sua fidanzata: tornerà a lavorare alla Spencer Pubblications.

Trame americane Beautiful: Ridge furioso per le manipolazioni di Brooke

Le succose anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane della prossima settimana concedono ampio spazio alla scoperta della custodia di Douglas ottenuta da Hope. Ridge sarà furioso quando scoprirà fino a che punto Brooke e la figlia si siano spinte con le loro manipolazioni.

E dello stesso avviso sarà anche Steffy che farà notare al padre di cosa le Logan siano davvero capaci. Lo stilista pretenderà dei chiarimento e finirà con il rendersi protagonista dell'ennesimo durissimo litigio con la moglie che, a sua volta, coprirà il comportamento di Hope. E i problemi per quest'ultima non finiranno qui: in attesa di scoprire cos'è davvero accaduto a Thomas, gli spoiler americani precisano che Liam e Steffy vivranno dei teneri momenti, trascorrendo del tempo insieme come una vera famiglia.