Le trame americane di Beautiful hanno subito diversi rallentamenti negli ultimi giorni a causa di cancellazioni dovute a sport e politica. Saranno previste ulteriori novità nella programmazione dal 25 al 29 novembre quando ci saranno due sospensioni, in occasione del giorno del Ringraziamento e, successivamente, per trasmettere una partita di football. A farne le spese saranno le dinamiche della soap, proprio in un periodo particolarmente avvincente dovuto al ritorno di Thomas e alla crisi insanabile tra Brooke e Ridge.

Quest'ultimo, infatti, scoprirà le bugie che la moglie gli ha riservato in merito alla presunta caduta di Thomas nella vasca dell'acido e non potrà perdonarla per l'accaduto. Sarà, così, favorita Shauna Fulton che sarà ben lieta di ascoltare i problemi dello stilista, scambiando con lui anche un nuovo bacio.

Beautiful anticipazioni: la relazione di Ridge e Brooke al capolinea

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane della prossima settimana segnalano che Thomas e Hope vivranno un momento emozionante con Douglas, informandolo che la Logan è diventata a tutti gli effetti la sua nuova mamma.

Ma se il ritorno del rampollo Forrester permetterà alla giovane di tirare un respiro di sollievo, non si potrà dire la stessa cosa per il matrimonio di Brooke e Ridge. Quest'ultimo, infatti, si confronterà con la moglie in merito ai recenti sviluppi e non potrà dimenticare le tante bugie che gli sono state raccontate. Sarà così che, dopo il faccia a faccia, il legame tra i coniugi Forrester cambierà per sempre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il capolinea, a questo punto, apparirà inevitabile e Ridge si recherà da Shauna per informarla delle novità. Brooke, invece, parlerà con Liam e Hope dell'accaduto. Ridge troverà subito conforto tra le braccia della Fulton che apparirà premurosa e disposta ad ascoltarlo. La coppia finirà, così, per scambiare un nuovo bacio.

Trame americane Beautiful: Sally commette un passo falso

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Hope sarà sincera con Liam al quale racconterà ciò che era successo con Thomas alla Forrester Creations.

Le sue parole causeranno la crisi anche in questo rapporto? Sarà poi la volta di Sally, che commetterà un passo falso con Wyatt, riportandogli alla memoria i loro progetti matrimoniali. Dopo il ritorno di fiamma con la Spectra, il figlio di Bill le aveva subito rinnovato il suo amore, chiedendole di sposarlo. Da allora, però, i loro piani per il futuro erano stati accantonati, tanto che lui aveva dato l'impressione di non essere riuscito a dimenticare Flo Fulton.

È difficile credere, pertanto, che possa sentirsi pronto a compiere il grande passo con la rossa stilista.