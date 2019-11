Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori americani di Beautiful potranno seguire dal 4 all'8 novembre. In tali giorni, infatti, Hope sarà pronta a tutto pur di ottenere la custodia congiunta di Douglas e ciò la porterà a prendere in considerazione una proposta sorprendente da parte di Thomas. Non solo: la giovane Logan potrebbe trovarsi presto in una situazione davvero pericolosa!

E mentre Hope fingerà di provare ancora dell'interesse per l'ex marito, Zoe compirà la sua mossa, arrivando a baciare il suo nuovo amico. Spazio anche ad una grande novità relativa la vita privata di Steffy che informerà Liam di avere cominciato a guardarsi avanti dopo la fine del loro matrimonio. Il fatto sorprenderà inevitabilmente il rampollo Spencer, proprio nel momento in cui il loro rapporto si farà di nuovo molto stretto grazia all'affetto per le bambine.

Anticipazioni americane Beautiful: Zoe bacia Thomas

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane della prossima settimana si aprono con la scoperta di Liam riguardante Steffy. Quest'ultima, infatti, informerà l'ex marito di avere cominciato ad uscire con un'altra persona. Nel frattempo, Hope porterà avanti il suo piano per ottenere la custodia di Douglas, fingendo di provare dell'interesse per Thomas.

Quest'ultimo, però, la sorprenderà con una proposta indecente: le chiederà di trascorrere la notte insieme come dimostrazione del suo amore? Se Hope fingerà con l'ex marito, diverse saranno le intenzioni di Zoe che coglierà l'occasione propizia per baciare il rampollo Forrester. Le novità riguarderanno anche la carriera di Liam: dopo un lungo periodo nel quale è rimasto lontano dalla Spencer Pubblications, il padre di Kelly e Beth deciderà di accettare la proposta del padre e tornerà a lavorare nell'azienda di famiglia.

Trame americane Beautiful: Hope in pericolo

Proseguendo con le succose anticipazioni di Beautiful relative alle trame USA in onda dal 4 all'8 novembre, Steffy cercherà di dissuadere Thomas a non firmare i documenti per la custodia di Douglas, facendo in modo che essa venga condivisa con Hope. Ma la Logan non sembrerà avere alcuna intenzione di mollare la presa: si presenterà quindi dall'ex marito con le carte da firmare, ma farà bene a non dare per scontato che Thomas possa cadere tanto facilmente ai suoi piedi.

Attenzione, in particolare alla puntata in onda venerdì 8 novembre e già segnalata dai 'November Sweeps' del tabloid Soap Opera Digest. È noto che proprio in tale giorno, un personaggio principale morirà! Stando agli spoiler, infatti, la situazione tra Thomas e Hope si svilupperà nel peggiore dei modi. La tragedia, dunque, potrebbe essere legata proprio a loro o, tesi più probabile, a qualcuno a loro vicino.