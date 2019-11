Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un'importante svolta per una delle coppie che negli ultimi tempi non ha ricevuto ampio spazio. Si tratta di Wyatt e Sally, costantemente ai margini della narrazione a favore di altri personaggi quali Steffy, Liam, Hope e l'altro triangolo formato da Brooke, Ridge e Shauna. La rossa stilista e il giovane rampollo Spencer sono tornati insieme dopo che lui aveva scoperto il ruolo di Flo nella finta adozione di Phoebe (Beth). Non potendo perdonare la Fulton per una simile crudele menzogna, peraltro ai danni anche di Liam, Wyatt era subito corso da Sally che gli aveva concesso una seconda possibilità.

Il loro rapporto sarà però destinato ad una battuta d'arresto quando la Spectra commetterà un errore imperdonabile. Durante un momento intimo con il suo fidanzato, infatti, lo chiamerà con il nome di un'altra persona.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il fidanzamento di Wyatt e Sally a rischio

Nelle puntate americane di Beautiful, Wyatt e Sally sono fidanzati ufficialmente anche se i preparativi per il loro matrimonio non hanno mai preso il via. Lo Spencer non è mai sembrato convinto fino in fondo a compiere il grande passo, a causa dei sentimenti mai completamente dimenticati per Flo Fulton.

Ma l'occasione per mettere in discussione il rapporto con la Spectra arriverà proprio da quest'ultima. L'attore Darin Brooks, infatti, ha così rivelato in una recente intervista: "Tutto andrà bene tra loro ed ecco che, mentre saranno in un momento intimo, Sally lo chiamerà con il nome sbagliato". Tale lapsus potrà essere difficilmente perdonato dal figlio di Bill. Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata del 3 dicembre chiariscono, a tal proposito, che Wyatt farà una dichiarazione sul suo futuro dopo avere discusso con Sally.

È davvero difficile credere che questa coppia possa restare unita, pur tenendo conto che Flo al momento si trova lontana da Los Angeles (a causa di alcuni impegni in Australia della sua interprete Katrina Bowden).

Trame americane Beautiful: Sally potrebbe fare il nome di Liam

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Sally farà un nome diverso da Wyatt durante un rapporto intimo con lui. Ma a chi penserà in quel momento? Si tratterà di una persona del suo passato? Sebbene ogni possibilità debba essere presa in considerazione, le due ipotesi più accreditate sono quelle di Thomas e Liam, gli unici per i quali un tempo aveva provato dei sentimenti romantici.

Ma, considerando che il rampollo Forrester sta già vivendo una fase complicata con la sua fissazione per Hope, il punto di partenza per un nuovo filone narrativo potrebbe essere proprio Liam. Dopo un anno in cui lui si è trovato a fare i conti con una serie di sofferenze legate alla finta morte di Beth, con tutti gli annessi del caso, il giovane Spencer si troverà immischiato in una nuova trama? La speranza dei fan è di assistere a delle vicende meno noiose e ripetitive, nelle quali anche Steffy possa innamorarsi ancora.