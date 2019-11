Le anticipazioni Beautiful riguardanti alle puntate in onda da lunedì 18 a sabato 23 novembre 2019 su Canale 5 vedono protagonista Taylor, una presenza che non sarà gradita alla famiglia Logan. Se Steffy ha proposto alla madre di andare a vivere da lei, aiutandola con la dolce Kelly, Hope e Brooke sono certe che la sua permanenza possa causare solo guai. Chi sembrerà essere dalla parte di Taylor sarà il dottor Reese, attratto da lei tanto da baciarla. Intanto, Maya tornerà in città con una notizia che spiazzerà i Forrester.

Anticipazioni Beautiful 18-23 novembre 2019: Reese e Taylor complici

Il ritorno di Taylor non è stato visto di buon occhio dalla famiglia Logan, certa che la Hayes sia solo capace di portare guai. Hope e Brooke saranno sul piede di guerra, intenzionata a rispedire la ex moglie di Ridge da dove è venuta. Mentre madre e figlia discutono, il dottor Reese ascolta tutto e, pronto a difendere Taylor, le prometterà di non abbandonarla.

Reese sa bene che un dispiacere così grande potrebbe provocare una ricaduta.

Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful, anche Steffy avrà modo di confrontarsi con Hope. La biondina non vorrà assolutamente che Taylor sia presente alla festa organizzata dalle loro famiglie in occasione del Natale. Ciò manderà su tutte le furie la giovane Forrester, che non si capaciterà dell'egoismo della rivale.

Steffy vuole adottare una sorellina per Kelly

A dare una scossa alle trame, ci penserà il ritorno imprevisto di Maya. Tutti la accoglieranno con gioia, ma la donna non ha buone notizie. La sua vita sentimentale è andata in pezzi, disattendendo ogni previsione. Come svelano le anticipazioni Beautiful, Maya e Rick si sono separati lontano dalla loro città. Il reale motivo, almeno per ora, non verrà alla luce.

La donna cercherà di distrarsi indagando su Xander, al quale non mancherà di fare il terzo grado in merito a Zoe.

Steffy invece cercherà aiuto in sua madre Taylor che, almeno per un momento, si sentirà importante. La giovane stilista, forse per non sentirsi inferiore ad Hope, ora incinta di Liam, ha intenzione di adottare una bimba. Il suo intento è quello di dare una sorellina a Kelly. Taylor accetterà di darle una mano, non sapendo che da questo momento in poi le vite di Hope e Steffy si legheranno in maniera indissolubile ed inimmaginabile.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful relative alle puntate da lunedì 18 a sabato 23 novembre raccontano che anche Brooke verrà informata del divorzio di Maya e Rick. Infine Steffy dirà di non voler partecipare all'evento a casa Forrester, visto che sua madre non è stata invitata. Sarà prò Taylor ad invitarla a presenziare.