La soap opera Beautiful (titolo originale The Bold and The Beautiful) in onda sulla rete Mediaset Canale 5 dal 1990 continua ad appassionare i telespettatori con frequenti intrighi e colpi di scena. Le vicende della prossima puntata che andrà in onda mercoledì 20 novembre 2019 ruoteranno attorno alla bella Taylor Hayes.

Il pubblico vedrà un'accesa discussione tra Hope e Steffy, le due "sorellastre" sono infatti in disaccordo circa la presenza di Taylor alla classica riunione di famiglia natalizia.

Lite tra Steffy e Hope: Liam preferisce non prendere una posizione

Hope, fermamente convinta che la dottoressa sia molto pericolosa, è determinata a mantenerla lontana da tutta la famiglia, in particolar modo da lei e dalla nascitura. Supportata dalla madre Brooke, Hope cerca il sostegno del marito Liam, ma l'uomo appare incapace di prendere una posizione. Liam si mostra parecchio indeciso: se da un lato vorrebbe rassicurare e tranquillizzare la sua giovane sposa Hope, dall'altro non vuole tradire le aspettative di Steffy che per prima lo ha reso padre e amato.

Nonostante l'ultimatum imposto da Hope "o me o Steffy", Liam non prenderà nessuna posizione. Questo gesto non fa altro che alimentare le paure di Hope: la giovane ragazza teme infatti che il marito possa abbandonarla per tornare dalla sua vecchia famiglia e tra le braccia della rivale. Una volta appurato di non poter contare sull'appoggio di Liam, Hope decide di confrontarsi in prima persona con Steffy.

Con chi trascorrerà Taylor il Natale?

Scontro diretto dunque per le giovani rappresentanti di casa Forrester e casa Logan. Infatti, la Logan non vuole la presenza nel giorno di Natale di Taylor, e dall'altro invece Steffy desidera trascorrere le festività con la madre ritrovata. Tuttavia, c'è da sottolineare che sin dal suo arrivo a casa della figlia, Taylor ha contribuito con il suo atteggiamento a rompere il precario equilibrio che si era creato tra Hope, Liam e la stessa Steffy.

Hope vede la dottoressa come una forte minaccia per la sua serenità e per il suo matrimonio, le Logan non credono alla sincerità della Hayes e temono che stia mettendo la figlia contro gli altri membri della famiglia. Da qui la loro ferma posizione di mantenerla lontana dalla riunione familiare che si terrà in occasione del Natale. Hope infine, non ha alcuna intenzione di restare ferma a guardare Taylor mandare in fumo la sua famiglia costruita con enorme fatica insieme a Liam.

La giovane Logan, teme la rabbia dimostrata nei suoi confronti in più occasioni da Taylor: la dottoressa l'accusa infatti di essere tutta la causa della fine del matrimonio tra Steffy e Liam.