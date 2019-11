Il mistero relativo alla morte, o presunta tale, di Thomas Forrester non resterà tale a lungo nelle puntate americane di Beautiful. La svolta sul caso arriverà già nelle trame in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre quando il rampollo Forrester si presenterà davanti a Hope rivelando le sue sorti: la caduta nella vasca dell'acido non è stata mortale come lei aveva creduto. Ma davvero sarà questa la fine dei problemi per la giovane Logan?

Stando a quanto segnalano le anticipazioni della prossima settimana, le discussioni continueranno ad essere frequenti tra i membri delle famiglie Forrester e Logan, portando Ridge e Brooke a compiere un passo decisivo nel loro rapporto. Il divorzio, a questo punto, appare una opzione più che probabile.

Anticipazioni Beautiful, puntate USA: Thomas si presenta davanti a Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane della prossima settimana rendono noto che Hope combatterà con se stessa in merito alla confessione a Ridge.

Se da un lato sarà decisa a confessare di avere ucciso Thomas, dall'altro non potrà fare a meno di temere la reazione del patrigno e le conseguenze che essa potrà avere. E mentre lei sarà alle prese con il dilemma morale, Ridge e Steffy continueranno a chiedersi cosa sia accaduto al loro parente, di cui da giorni hanno perso le tracce. La loro preoccupazione aumenterà quando scopriranno la proposta indecente fatta da lui alla Logan in cambio della custodia di Douglas.

Ma davvero Thomas è morto? Attenzione, a tal proposito, alla puntata che verrà trasmessa negli Usa martedì 19 novembre durante la quale il rampollo Forrester si presenterà davanti a Hope, proprio mentre lei sarà sconvolta dal senso di colpa. Le sue intenzioni saranno chiare fin dall'inizio, spingendolo a schernire Brooke per il segreto che ha tenuto con Ridge in merito alla sua presunta morte.

Trame americane Beautiful: la relazione di Ridge e Brooke cambia per sempre

Continuando con le anticipazioni Usa di Beautiful relative al periodo dal 18 al 22 novembre, Thomas e Hope vivranno un momento emozionante quando diranno a Douglas che lei ne è diventata la mamma a tutti gli effetti.

Poco dopo, ci sarà un nuovo e decisivo incontro tra Ridge e Brooke, in seguito al quale il loro rapporto cambierà per sempre. Arriverà la rottura definitiva? L'ipotesi appare più che accreditata dato che successivamente Brooke informerà Hope e Liam delle novità riguardanti la sua relazione con Ridge. Quest'ultimo, invece, racconterà a Shauna quando accaduto la notte precedente con la moglie. Anche Hope avrà qualcosa da dire, rivelando a Liam le novità relative al suo rapporto con Thomas.