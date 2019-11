Torna l'appuntamento con le novità su Beautiful, la soap opera che narra le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda. Le anticipazioni delle puntate in onda dall'11 al 15 novembre negli Usa, rivelano che Ridge e Liam Spencer avranno simili reazioni quando scopriranno che Hope è diventata la madre legale di Douglas. Se lo stilista si scaglierà come una furia contro la Logan, il figlio di Bill dimostrerà di non essere d'accordo con la scelta della fidanzata.

Beautiful: Hope ottiene l'affido di Douglas, Liam sconvolto

Interessanti avvenimenti terranno col fiato sospeso i fans della soap opera americana. Gli spoiler di Beautiful in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre sulla Cbs rivelano che Hope (Annika Noelle) sarà vinta dai rimorsi di coscienza per la presunta morte di Thomas in una vasca di acido solforico. La Logan, infatti, inizierà a cercarlo dappertutto dopo che il suo corpo sembrerà svanito nel nulla.

Per questo motivo, la donna temerà di averlo ucciso, tanto da confidarlo alla madre.

Steffy, intanto, rivelerà a Ridge che Brooke (Katherine Kelly Lang) ha aiutato sua figlia a manipolare suo fratello, affinché firmasse i documenti per l'affido di Douglas. A tal proposito, i telespettatori scopriranno che la fidanzata di Liam ha ottenuto la custodia esclusiva di quest'ultimo dopo aver falsificato la firma dell'ex marito. Dall'altro canto, lo Spencer rimarrà sconvolto e preoccupato quando scoprirà che la Logan è diventata la madre legale del figlio di Caroline.

Ridge furioso con le Logan, Steffy in ansia per Thomas

Le trame di Beautiful in onda questa settimana in America, rivelano che Liam (Scott Clifton) si licenzierà dalla Forrester Creations per tornare a lavorare insieme al padre Bill e suo fratello. Hope, a questo punto, rimarrà delusa dalla decisione del compagno di tornare alla casa madre. Di conseguenza, capirà di averlo trascurato in quanto ossessionata da Douglas.

Intanto Ridge (Thorsten Kaye) pretenderà un confronto con madre e figlia Logan. Qui l'uomo perderà completamente il lume della ragione quando apprenderà che le due donne hanno manipolato Thomas (Matthew Atkinson). In questo frangente, Brooke tenterà di coprire la figlia, non rivelandogli cos'è realmente accaduto al suo primogenito. Allo stesso tempo, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) comincerà a preoccuparsi dell'assenza di quest'ultimo, tanto da cercarlo nell'azienda di famiglia.

Qui la madre di Kelly capirà che le Logan sono implicate dietro la scomparsa del fratello.

Si ricorda che questi appuntamenti andranno in onda tra circa un anno in Italia (su Canale 5) a causa della differenza di messa in onda con gli Usa (sulla Cbs).