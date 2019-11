Gli spoiler della famosa soap americana Beautiful riservano parecchie sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 17 a sabato 23 novembre, Hope e Brooke Logan non accetteranno che Taylor sia rimasta in città, per tale ragione chiederanno un chiarimento a Liam allo scopo di fargli cambiare idea sulla questione. Madre e figlia ribadiranno di voler tenere lontana Taylor, soprattutto dalla vita di Kelly ed inviteranno Liam a fare lo stesso, poiché ritengono la Hayes estremamente pericolosa.

Reese aiuta la Hayes

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 17 al 23 novembre, Brooke sarà decisa ad affrontare Taylor e si recherà a casa della sua storica rivale. Il dottor Reese ascolterà il confronto tra le due donne e sarà notevolmente turbato da Brooke, tanto che aiuterà e difenderà Taylor. Più tardi la famiglia Forrester riceverà una visita inaspettata da parte di Maya, la quale è appena tornata a Los Angeles.

La stessa, poi, si recherà immediatamente da Xander, poiché vorrà scoprire se nella vita dell'uomo ci siano stati dei cambiamenti. Successivamente Maya vorrà incontrare Brooke per confidarle una particolare e sconvolgente notizia: lei e Rick si sono lasciati.

Steffy e Hope in disaccordo

Steffy e Hope non riusciranno a trovare un compromesso per organizzare al meglio la serata di Natale. Il soggetto della contesa è sempre la Hayes, Steffy vuole la sua presenza mentre Hope è dell'idea opposta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La figlia di Ridge è oramai convinta che Taylor meriti un'altra occasione, nonostante abbia sbagliato in passato, ma Hope non cambierà la sua opinione. Successivamente Steffy rivelerà a Liam e Hope di aver preso una decisione importante, la donna confesserà di voler dare una sorella a Kelly, poiché per lei sua sorella Phoebe ha avuto un ruolo molto importante e vorrebbe che anche sua figlia provasse la stessa emozione. Steffy deciderà di adottare una bambina.

Maya separata da Rick

Maya vorrà parlare della sua situazione sentimentale, pertanto riunirà la sua famiglia e rivelerà a tutti quanti di essersi separata da Rick. Poi la donna dirà a Julius e Vivienne che molto presto divorzierà definitivamente da suo marito. Nel frattempo Steffy deciderà di prendere le difese di Taylor, per tale ragione non vorrà partecipare alla cena di Natale organizzata a casa di Eric, ma la Hayes la convincerà ad andare alla festa della sua famiglia per non creare ulteriori problemi.