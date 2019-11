Gli spoiler di Beautiful in programma dal 18 al 23 novembre su Canale 5, rivelano che Maya Avant tornerà a Los Angeles per aggiornare la famiglia sulla sua vita privata. Steffy Forrester, invece, confesserà ad Hope Logan e Liam di voler adottare una bambina per fare compagnia a Kelly.

Beautiful, puntate 18-23 novembre: Brooke litiga con Taylor

Nuovi avvenimenti terranno incollati i fans della soap opera americana.

Le anticipazioni di Beautiful in onda da lunedì 18 a sabato 23 novembre su Canale 5, rivelano che Brooke si opporrà al trasferimento in pianta stabile di Taylor a Los Angeles. Per questo motivo, la Logan si recherà a casa di Steffy per avere un confronto con l'eterna rivale. Qui tra le due donne nascerà una nuova lite che sarà spiata dal dottor Reese, arrivato da poco a Los Angeles per riabbracciare la figlia Zoe.

In questo frangente, Buckingham apparirà molto arrabbiato, quando vedrà l'ex psichiatra in difficoltà. Di conseguenza, l'uomo interverrà in sua difesa, assicurandole il suo totale appoggio.

Maya torna dalla Francia

Intanto i Forrester riceveranno una visita a sorpresa: Maya tornerà alla casa di moda dopo aver lasciato la Francia. Qui l'Avant correrà ad incontrare Xander per capire le ultime novità in campo amoroso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Poi si recherà a trovare Brooke, dove le farà una sconvolgente confessione. La donna confesserà di essersi separata da Rick mentre ferveranno i preparativi per la festa del Santo Natale. Infine Hope e Steffy avranno pareri diversi per la riunione in famiglia.

Le trame di Beautiful in onda da lunedì 18 novembre rivelano che la Logan pretenderà che Taylor non sia presente alla sacra festa in famiglia, in quanto ha paura che possa andare in escandescenze dopo aver alzato il gomito.

Steffy, invece, pretenderà che la madre non sia abbandonata a se stessa. Una discussione che diventerà sempre più vivace e dove la Forrester sembrerà avere la meglio. Proprio quest'ultima sarà certa che la Hayes abbia il diritto di passare il Natale in tutta tranquillità mentre Hope non sarà d'accordo con il pensiero della rivale.

La Forrester vuole dare una sorella a Kelly

Durante un incontro, Steffy farà una clamorosa rivelazione a riguardo la sua vita privata.

La donna, infatti, confiderà ad Hope e Liam di aver deciso di dare una sorella a Kelly in quanto crede sia fondamentale per la sua crescita. Maya, invece, deciderà di riunire tutti i membri della famiglia per informarli sulla separazione da Rick. A tal proposito, l'Avant confesserà a Vivienne e Julius che la crisi è insanabile, tanto da aver deciso di chiedergli la separazione. Infine la Forrester deciderà di non partecipare ai festeggiamenti del Santo Natale in casa di Eric, se Taylor non le facesse cambiare idea.