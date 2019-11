Dopo il finale ad effetto della puntata americana di Beautiful di venerdì scorso, i telespettatori attendevano con grande trepidazione di scoprire come si sarebbe evoluta la vicenda relativa alla caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido. Hope sarebbe subito corsa a soccorrerlo, chiedendo aiuto? O sarebbe entrata nel panico? La puntata trasmessa ieri 11 novembre nel network CBS ha risposto alla curiosità dei fan, sorprendendo per il comportamento della Logan.

Quest'ultima, infatti, ha sottovalutato la pericolosità della caduta dell'ex marito e, solo in seguito durante il colloquio con Charlie, si è resa conto che a Thomas potrebbe essere accaduto qualcosa di terribile. E la sua successiva ricerca non ha portato ad alcun risultato degno di nota.

Trama Beautiful: Thomas sconvolta dall'informazione di Charlie

Pensando che Douglas fosse in pericolo, la scorsa settimana Hope aveva spinto Thomas, facendolo cadere dalla ringhiera.

La trama della puntata di Beautiful trasmessa ieri 11 novembre ha confermato ciò che il figlio di Ridge aveva già tentato di spiegare alla Logan: non c'era motivo di preoccupazione perché il bambino era al sicuro in una stanza della Forrester Creations. Dopo la caduta di Thomas, infatti, Hope è subito corsa a cercare Douglas e lo ha trovato tranquillo, intento a giocare ai videogiochi non lontano dall'ufficio del padre.

Il bambino le ha confermato di stare bene, chiedendo subito informazioni su Thomas. Appreso di essersi preoccupata senza motivo, la figlia di Brooke ha incontrato Charlie che le ha detto di stare lontana dall'area in cui si trovava il pericoloso acido. La guardia giurata ha quindi sottolineato che quel liquido potrebbe dissolvere il corpo di una persona in pochi minuti. Inutile aggiungere che solo a questo punto la Logan si è resa conto della pericolosità della caduta di Thomas, che potrebbe essere morto a causa della sua spinta.

Hope incontra un uomo con una tuta ignifuga

È stata una informazione sconvolgente quella che Hope ha appreso da Charlie nella puntata di Beautiful trasmessa ieri 11 novembre negli Stati Uniti. Temendo il peggio, la figlia di Brooke è subito tornata nel luogo della caduta, nella speranza di ritrovare Thomas ma non ha raggiunto alcun risultato. Poco dopo, la giovane ha incontrato un uomo che, indossando una tuta ignifuga, le ha chiesto di andarsene, sottolineando la pericolosità di quel luogo.

Di quella persona non si è visto il volto: e se fosse proprio lui il rampollo Forrester? Le prime anticipazioni delle puntate in onda dal 18 al 22 novembre hanno già chiarito, infatti, che il figlio di Ridge e Taylor è sopravvissuto e si appresterà a portare a termine la sua definitiva vendetta contro la famiglia Logan.