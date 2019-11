Imperdibili novità caratterizzeranno le vicende ambientate a Los Angeles. Le trame di Beautiful, in programma da domenica 3 a sabato 9 novembre dalle ore 13:45 su Canale 5, rivelano che un nuovo personaggio catalizzerà l'attenzione del pubblico italiano. Stiamo parlando di Reese Buckingham, il padre di Zoe che si avvicinerà sempre di più a Taylor Hayes. A tal proposito la madre di Steffy implorerà Brooke Logan di non denunciarla per tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Dall'altra parte Ridge Forrester prometterà alla sua ex moglie di proteggerla in qualunque circostanza.

Beautiful, puntate 3-9 novembre: Taylor vicina a Reese

Grandi colpi di scena attendano i telespettatori di Mediaset questa nuova settimana. Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da domenica 3 novembre, rivelano che Steffy organizzerà un party per festeggiare il successo avuto con la sfilata. Alla festa parteciperanno tantissime persone tra cui Taylor e il dottor Reese. Qui la Hayes e Buckingham dimostreranno di avere fin da subito un forte feeling che sarà notato dalla figlia Zoe.

Proprio quest'ultima pregherà il padre di non dare molta confidenza all'ex psichiatra in quanto teme che possa in qualche maniera nuocerlo sul lavoro. Ma il ginecologo farà di testa sua. Reese, infatti, approfitterà di un momento favorevole per baciarla sulle labbra.

Ridge e Steffy appoggiano la Hayes

Stando agli spoiler di Beautiful di inizio novembre si evince che Taylor non sarà pronta a vivere una nuova storia d'amore e si allontanerà immediatamente dal suo nuovo spasimante.

Inoltre confesserà a Buckingham di avere avuto alcuni problemi di salute dopo aver trascorso un momento difficile della sua vita. Intanto Brooke e Ridge avranno una vivace discussione proprio sulla Hayes. In particolare, la Logan crederà che abbia ancora bisogno d'aiuto tanto da considerarla pericolosa per le persone. Dall'altro canto il Forrester sarà del parere opposto. Lo stilista, infatti, darà il suo pieno sostegno all'ex moglie quando le confesserà di sentirsi una nullità.

Anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dimostrerà di essere solidale con la madre tanto da sostenerla contro la Logan

La madre di Steffy chiede a Liam di aiutarla con Brooke

Nel frattempo la madre di Steffy si precipiterà da Liam per convincere Brooke (Katherine Kelly Lang) a non sporgere denuncia nei suoi confronti. Ma lo Spencer non si farà convincere dalle sue lacrime tanto da pensare che debba finire dietro le sbarre.

La Forrester, invece, pregherà l'ex marito di non fare niente contro sua madre. Infine la Logan tenterà di riferire alle sorelle, Donna e Katie, che è stata la Hayes ad attentare alla vita di Bill ma Hope (Annika Noelle) cercherà di impedirglielo.