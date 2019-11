Si continua a parlare del gossip del momento che vede protagoniste Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, le quali sarebbero ai ferri corti come testimonierebbero le frecciatine che le due regine dei social si sono scambiate sui social nel corso di queste settimane. Tutto è partito da uno scoop lanciato dal settimanale 'Chi', il quale ha parlato di un flirt tra Belen e Andrea Damante, quando quest'ultimo era ancora fidanzato con la De Lellis.

Una notizia che ha spinto Giulia a rilasciare delle dichiarazioni al vetriolo sui social e stando alle ultimissime riportate da 'Spy' sembrerebbe che la showgirl argentina sia andata su tutte le furie per quelle stories.

Nuovi retroscena sulla presunta lite tra Belen e Giulia De Lellis: c'entrerebbe Damante

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che dopo lo scoop di 'Chi', il quale la lanciato la bomba del presunto flirt che ci sarebbe stato tra Belen e Andrea Damante (mai smentito ne, tanto meno, confermato dai due diretti interessati), ecco che la De Lellis ha postato delle stories sul suo profilo Instagram, dove diceva di non poter parlare esplicitamente di una situazione, perché altrimenti avrebbe rovinato delle famiglie.

Per i numerosissimi fan dell'influencer sembrerebbe che queste frecciatine al vetriolo fossero rivolte proprio nei confronti della showgirl argentina, che nel frattempo sul suo profilo Instagram pubblicava delle stories in cui criticava un filtro che viene utilizzato spesso dalla De Lellis per i suoi tutorial sul trucco.

A fare un po' di chiarezza su quello che starebbe succedendo tra le due donne, ci ha pensato anche il settimanale 'Spy', visto che nell'ultimo numero in edicola questa settimana ha fornito degli ulteriori dettagli sia sul flirt tra Belen e Andrea sia sulla reazione della De Lellis.

La Rodriguez sarebbe furiosa con la De Lellis

Sembrerebbe, infatti, che Andrea e Belen avessero trascorso una serata insieme lo scorso giugno, dopo aver partecipato al concerto di Fedez e J-Ax. I due si sarebbero scatenati al karaoke e in quell'occasione Damante pubblicò una foto sporca di rossetto, che guarda caso era dello stesso colore di quello che portava Belen quella sera.

Secondo le indiscrezioni di 'Spy', Giulia avrebbe appreso di questo flirt del suo ex fidanzato soltanto dalle 'chicche di gossip' del settimanale 'Chi' e non avendo gradito la notizia, fece la stories al vetriolo sui social.

Ma a quanto pare anche Belen non avrebbe gradito per niente le parole di Giulia De Lellis ('se parlo rovino famiglie'). Il settimanale, rivela che la Rodriguez sarebbe andata su tutte le furie per il video dell'ex fidanzata di Damante.