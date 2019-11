Pamela Prati è tornata alla ribalta. La protagonista del famoso Pratigate, scandalo mediatico che ha tenuto banco nella scorsa stagione televisiva, ha deciso che vuole cambiare vita: voltare pagina e ritornare ad essere quella showgirl amata e apprezzata dal pubblico, che ha trovato successo a suon di danza e canto. La Prati ha inciso una nuova canzone; il titolo del brano è “Corazòn de vacaciones”, in cui, molti, hanno trovato chiare allusioni alla vicenda del famosissimo imprenditore Mark Caltagirone.

Pamela, infatti, nel ritornello dice di aver mandato il cuore in vacanza per colpa dell’amore. Insomma, per colpa di Mark e dei suoi figli, Sebastian e Rebecca, la showgirl sarda non ha amato un altro uomo. Adesso è pronta a riprendersi tutto ciò che ha perso. Il brano, a partire dal 15 novembre, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale online.

Per la Prati è un ritorno alle origini

È un ritorno di fiamma per Pamela, che torna a cimentarsi nel canto dopo ben 25 anni dall’uscita di “Menelao”, scritta da Donatella Rettore, e usata come sigla di Scherzi a Parte.

”Corazòn de vacaciones”, realizzato con Jay, è un brano dal ritmo latino. videoclip è stato girato alla Pousada Beijaflor, un locale brasiliano di Milano Marittima, la scorsa estate; produttori sono da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai. Che il ritorno sulla scena musicale con una canzone latina, sia il preludio di una nuova storia d’amore di Pamela Prati, magari proprio con un uomo spagnolo, quindi focoso e caliente come nella sua canzone?

Mark Caltagirone torna protagonista con Corazòn de vacaciones

Pamela, nell’ultimo anno è finita nell’occhio del ciclone, accusata, insieme alle sue due amiche fedeli Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Pamela Perricciolo, di aver inscenato una vera e propria truffa amorosa ai danni dei telespettatori. Dopo un infinito numero di programmi che l’hanno ospitata per farle dire la verità, come Domenica In su Rai 1, e Live non è la D’Urso, che si è occupato per lungo tempo del caso, la showgirl vuole farci conoscere il suo nuovo punto di vista; con il brano lei vuole far conoscere, una volta per tutte, la verità sul caso di Mark Caltagirone.

Per Pamela, questa è una grande opportunità per ritrovare il sostegno del pubblico con il canto e ballo. Ha deciso di raccontare tutto con una canzone dal ritmo latino. Cosa penseranno Eliana, che intanto è tornata all’attacco probabilmente contro Pamela Perricciolo, e la stessa Donna Pamela? Resta il fatto che, Pamela, a detta sua, è riuscita a trasformare il dolore per questa delusione amorosa, in qualcosa di buono che sicuramente appassionerà i fan e non della showgirl, e soprattutto del tanto tormentato “ Pratiful”.