In questo momento la concorrenza tra le piattaforme streaming è più che mai evidente, specialmente quando si avvicina il periodo natalizio.

Netflix offre, oltre ad un vasto catalogo di serie tv, anche una varietà di film di diverso genere, in modo da soddisfare i gusti di tutti gli utenti. In vista delle feste, la piattaforma statunitense dal 21 novembre distribuirà una nuova pellicola con Vanessa Hudgens, già interprete lo scorso anno di 'Nei panni di una principessa' (The Princess Switch), sempre prodotto da Netflix.

La commedia romantica di quest'anno sarà 'Un cavaliere per Natale' (The Knight before Christmas), un film che mescola realtà e fantasia, adatto a chi cerca la leggerezza di un intrattenimento favolistico.

Un cavaliere per Natale su Netflix: trama e trailer

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di 'Un cavaliere per Natale' per dare al pubblico un assaggio di ciò che vedrà a partire dal 21 novembre.

E' stata inoltre diffusa la trama della pellicola in cui la protagonista è Brooke, un'insegnante di scienze che sembra aver perso la fiducia nell’amore.

La giovane, dopo aver collezionato varie delusioni, non crede più nell'esistenza dell'anima gemella, ma tutto cambia quando durante le festività natalizie fa uno strano quanto magico incontro. Brooke conosce l'affascinante cavaliere medievale Sir Cole, catapultato nel ventunesimo secolo a causa dell'incantesimo di una strega e destinato a riportare l'amore nella vita della ragazza.

Mentre Brooke lo aiuta a 'vivere' nel mondo moderno, il cavaliere cerca di portare a termine la misteriosa missione per la quale è stato mandato nel presente.

Tra i due ragazzi però nasce un sentimento profondo che diventa un ostacolo per il ritorno del giovane nella sua epoca. Come andrà a finire la loro storia d'amore?

Il cast del film originale Netflix Un cavaliere per Natale

La protagonista di 'Un cavaliere per Natale' è interpretata da Vanessa Hudgens (High School Musical, Beastly) che divide la scena con l’attore Josh Whitehouse (Sir Cole).

La pellicola è diretta da Monika Mitchell e vede nel cast, oltre alla Hudgens e a Whitehouse, Emmanuelle Chriqui (Entourage), Harry Jarvis ed Ella Kenion. Il film è prodotto da Brad Krevoy, Eric Jarboe, Jimmy Townsend e dalla stessa Hudgens.

'Un cavaliere per Natale' arriverà su Netflix il 21 novembre e potrà essere visto in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio streaming. Il film non sarà l'ultima collaborazione tra la piattaforma statunitense e l'attrice di High School Musical.

E' stato infatti annunciato il sequel di Nei panni di una principessa, la commedia natalizia interpretata dalla Hudgens lo scorso anno.