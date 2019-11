Andrea Damante è tornato al centro del Gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato pizzicato in compagnia di una ragazza. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale "Chi" che ha pubblicato delle foto in cui si vede il 29enne in compagnia di una giovane bionda che si chiamerebbe Viviana. Ricordiamo che il deejay da quando è terminata la relazione con Giulia De Lellis non si è più fidanzato.

Nonostante ciò, in questi mesi gli sono stati attribuiti diversi flirt che, però, il diretto interessato non ha mai confermato.

Dagli scatti diffusi dalla rivista diretta da Alfonso Signorini si evince una certa complicità tra Andrea Damante e Viviana, la quale sarebbe un'ex corteggiatrice del dating-show di Maria De Filippi. Entrambi erano a cena presso un noto ristorante giapponese di Milano. Sembra che, nel momento in cui si è reso conto di essere stato immortalato dai paparazzi, il disc-jockey abbia consigliato alla ragazza di coprirsi il volto.

Ma gli avvistamenti non sono finiti qui perché il giorno dopo la coppia pare sia stata nuovamente intercettata ad un evento che si è tenuto nel capoluogo lombardo. A questa manifestazione sarebbero stati presenti anche Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez.

Ignazio e Jeremias sarebbero favorevoli alla nuova liaison di Damante

La presenza di Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez all'evento milanese con Andrea Damante non deve sorprendere.

Infatti da tempo i tre sono uniti da un bel rapporto di amicizia, e quando sono liberi dai rispettivi impegni cercano di trascorrere del tempo insieme.

I due cognati - che già da qualche tempo avrebbero tagliato i ponti con Giulia De Lellis - sarebbero favorevoli all'idea che Andrea possa aver ritrovato l'amore accanto a Viviana. Difficile che arrivi una reazione da parte dell'ex fidanzata del deejay, poiché ormai Giulia sembra concentrata esclusivamente sulla sua relazione con Andrea Iannone.

Andrea Damante torna a parlare di Giulia a Verissimo: 'È stata una storia bellissima'

Andrea Damante in una recente intervista rilasciata a Verissimo è tornato a parlare di Giulia De Lellis. Il 29enne veneto ha spiegato alla conduttrice Silvia Toffanin che il sentimento che l'ha unito all'ormai ex fidanzata difficilmente potrà svanire nel nulla.

L'ex tronista ha detto di essersi assunto le proprie responsabilità in merito alla fine della storia d'amore con l'influencer, aggiungendo però che, a differenza di Giulia, da quel momento non ha avuto altre fidanzate.

Inoltre ha rivelato che il sentimento che hanno provato in passato è così forte che non potrà mai essere dimenticato.

Al momento non si sa se tra Andrea e Viviana è sbocciato l'amore, anche perché nessuno dei due è intervenuto per confermare o smentire l'indiscrezione diffusa dal magazine "Chi".