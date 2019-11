Cosa c'è veramente tra Nicole Mazzocato e Andrea Damante? Negli ultimi giorni il Gossip riguardante un presunto flirt tra i due ex volti noti di Uomini e donne è impazzato. Ex corteggiatrice e poi fidanzata di Fabio Colloricchio lei, ex tronista e poi fidanzato di Giulia De Lellis lui, i due giovani sono molto seguiti sui social e non sono passate inosservate alcuni immagini che li hanno visti protagonisti.

Sebbene Nicole abbia smentito ogni rapporto esclusa una semplice amicizia, gli utenti del web non sembrano convinti delle parole della giovane, tanto più che i due continuano a frequentarsi come dimostra l'ultima Instagram Story postata da Damante.

Nicole e Andrea in una discoteca a Milano

Andrea Damante ha pubblicato una Storia sul suo profilo Instagram che è stata subito notata dai suoi fan: il dj veronese si trovava in una discoteca di Milano e a ballare dietro di lui c'è un personaggio noto a chi segue il dating show di Maria De Filippi.

Si tratta proprio di Nicole Mazzocato, che nei giorni scorsi, dopo i primi avvistamenti con l'ex tronista di Uomini e Donne si era premurata di smentire un flirt. Non è passato inosservato però, in quella circostanza, il gesto fatto dal fidanzato di Nicole.

Il ragazzo, presentato sui social dalla Mazzocato dopo che Fabio Colloricchio ha iniziato una relazione molto passionale mentre si trovava alla versione spagnola dell'Isola dei Famosi con una delle concorrenti, ha prontamente cancellato dal suo profilo Instagram le foto che lo ritraevano con Nicole, cosa che ha fatto notare Amedeo Venza. Ciò ha insospettito ancora di più i fan che hanno pensato alla possibilità che un nuovo amore fosse nato.

Solo amicizia o qualcosa di più?

Le ultime immagini social, in ogni caso, non lasciano spazio ai dubbi: Nicole e Andrea si frequentano. Se sia solo una semplice amicizia, come loro professano cercando di mettere a zittire il gossip, o se ci sia qualcosa di più non è ben chiaro. In ogni caso, l'ex fidanzato di Giulia De Lellis, che è stato molto criticato dopo la pubblicazione del libro dell'infuencer Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza, non vuole nascondere la sua frequentazione con Nicole.

Saranno i diretti interessati ad esporsi per specificare meglio cosa li lega. Dopo la Story pubblicata, probabilmente la Mazzocato chiarirà se è ancora fidanzata o meno, mentre è già noto che Damante non ha una relazione amorosa, almeno stando a ciò che lui dichiara. La storia dei due giovani continuerà ad appassionare i fan di Uomini e Donne, che continuano a seguire le vicende dei protagonisti anche una volta terminato il loro percorso all'interno degli studi televisivi.