Continua a tenere banco lo scontro a distanza avvenuto sui social tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Tutto è iniziato nel week-end con un duro sfogo da parte dell’ex di Andrea Damante. La romana su Instagram ha dichiarato di essere stanca di essere attaccata da tutte quelle persone che non riescono ad ottenere dei successi nella vita. Poi ha aggiunto: “Se io parlato rovino famiglie”. Proprio quest’ultima frase, è sembrava una vera e propria frecciatina alla consorte di Stefano De Martino.

Inoltre, da qualche giorno a questa parte, Belen, ha cominciato a dare, attraverso i social, dei consigli di make up alle sue fan.

Per molti la rivalità tra le due, sarebbe stata accentuata dall’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Secondo il settimanale la Rodriguez avrebbe avuto un flirt in segreto con Andrea Damante quando quest’ultimo era fidanzato proprio con la De Lellis.

Tutta la verità sulla rivalità De Lellis-Rodriguez

Nelle scorse ore sul sito Very Inutil People è stata lanciata un indiscrezione sulla presunta rivalità tra ‘Belencita’ e Giulia De Lellis.

Stando alle parole di un’amica di una collaboratrice di una delle due ragazze, le vicende amorose non c’entrerebbero nulla. Sul sito infatti si legge: “C’entrano gli affari, ma non posso dire quali”. A quanto pare, entrambe le ragazze non penserebbero affatto alle loro precedenti relazioni con Andrea Damante e Andrea Iannone. Anche perché sia Giulia che Belen hanno ritrovato la serenità al fianco, rispettivamente, del pilota della MotoGP e del ballerino partenopeo.

Al momento, l’indiscrezione sul vero motivo della rivalità tra le due rimane solo una voce, in quanto non è stata confermata o smentita da nessuno degli addetti ai lavori.

Belen: ‘Sto scrivendo una serie tv’

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni in cui si è raccontata a cuore aperto.

La moglie di Stefano De Martino ha ammesso di essere alle prese con la realizzazione di una serie tv.

Da tempo si vociferava di un Belen in versione sceneggiatrice, ma la diretta interessata non aveva mai conferma la voce.

In merito al rapporto con i social, la modella ha confidato di essersi allontanata da Facebook perché lo considera un posto pieno haters. Inoltre, la showgirl ha detto di non amare molto i social network: “Bisognerebbe postare ogni ogni giorno, però mi stufo di mettere i fatti miei”.

Al contrario Belu preferisce incontrare gli amici in carne e ossa.

Infine, Belen Rodriguez ha confessato che del suo lavoro la cosa che più non sopporta è fare la presentatrice. Un affermazione che ha colto un po’ tutti di sorpresa, visto che ogni sabato sera a Tu si que Vales, la Rodriguez riesce ad incollare oltre 5 milioni di telespettatori.