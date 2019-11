Decimo appuntamento con Bake Off Italia, il cooking talent sul mondo della pasticceria condotto da Benedetta Parodi. I colpi di scena non mancheranno nella puntata di oggi venerdì 1° novembre, infatti due concorrenti dovranno lasciare la gara e abbandonare il tendone.

Bake Off Italia, anticipazioni: due concorrenti dovranno lasciare il tendone

Sarà una puntata veramente tosta quella che i concorrenti del cooking talent targato Real Time dovranno affrontare questa sera.

Infatti, tra gli otto concorrenti rimasti, due dovranno abbandonare la gara. I peggiori verranno giudicati dalla giuria residenziale composta da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara. Per stasera non è invece prevista la presenza di un giudice speciale.

La tensione sotto il tendone sarà alle stelle e l'agitazione potrebbe anche causare della confusione. Infatti, tra i concorrenti nascerà una piccola querelle: Riccardo, durante la realizzazione di un dolce, subirà il "furto" di una preparazione.

I dubbi ricadranno su Rosario, visto che anche settimana scorsa è stato accusato da Martina di aver preso la sua spugna dal microonde in cui stava cuocendo.

Rosario non vorrà che gli vengano inflitte tali colpe, ma come andrà a finire? L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time.